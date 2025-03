Anhänger kracht in Auto – 1000 Fische verendet

Der Anhänger samt Fischen löste sich in einer Kurve.

Fisch-Alarm auf der B38! Am Donnerstagnachmittag geriet die Freiwillige Feuerwehr Kollerschlag in einen skurrilen Einsatz: Ein 46-jähriger Deutscher war mit seinem Pkw und einem Anhänger voller Fische unterwegs, als sich plötzlich ein Unfall ereignete.

© Team Fotokerschi ×

© Team Fotokerschi ×

Autolenkerin verletzt im Spital

Gegen 16.30 Uhr löste sich der Anhänger samt 1000 Fischen in einer Kurve bei Kollerschlag im Bezirk Rohrbach – und raste direkt in die Gegenfahrbahn! Dort krachte er frontal in das Auto einer 52-jährigen Deutschen. Die Frau wurde verletzt und ins Klinikum Rohrbach gebracht, der Mann erlitt einen schweren Schock.

Doch das war noch nicht alles: Der 800 kg schwere Fischbehälter kippte um, die Fische landeten verstreut auf der Straße und verendeten.