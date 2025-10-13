Demokratie im digitalen Zeitalter stärken

Die Landtagspräsidentenkonferenz in Geinberg stand ganz im Zeichen der Demokratie.

OÖ. „Soziale Medien können zur Demokratisierung beitragen, doch ihre Algorithmen fördern oft Konflikte statt Lösungen“, sagt Landtagspräsident Max Hiegelsberger bei der Konferenz der Landtagspräsidenten in Geinberg. Man braucht daher keine Zensur, sondern klare Transparenzregeln. Ein Schwerpunkt lag auf dem Schutz junger Menschen: Die Konferenz fordert ein europaweit kontrollierbares Alterslimit für soziale Netzwerke.

Hiegelsberger warnt: „Kinder müssen offline aufwachsen, um online verantwortungsvoll handeln zu können.“ Neben den Auswirkungen sozialer Medien standen auch Demokratiebildung und Medienkompetenz im Fokus. Der Oö. Landtag wolle mit Projekten wie der „Demokratiewerkstatt“ und dem „Forum junge Demokratie“ das Bewusstsein für demokratische Werte stärken.