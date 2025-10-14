Erkältungswelle rollt über Oberösterreich – 17.000 krankgemeldet

Besonders angestiegen ist die Zahl der Covid-Infizierten.

OÖ. Eine massive Erkältungswelle sorgt derzeit in Oberösterreich für hohe Krankenstände. Laut aktueller Statistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind knapp 17.000 Menschen aufgrund von grippalen Infekten, Influenza oder Covid krankgemeldet. Damit liegt Oberösterreich hinter Wien (25.000 Krankmeldungen) an zweiter Stelle. Besonders häufig treten derzeit Husten, Halsschmerzen, Fieber sowie Magen-Darm-Beschwerden auf.

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter sieht einen Grund für die hohen Zahlen in der niedrigen Influenza-Impfquote: „Damit steigt natürlich auch die Chance, dass man mehr Krankenstände hat.“ Jetzt sei der ideale Zeitpunkt für die Grippeimpfung, betont Krauter: „Die Impfung braucht einige Wochen, um zu wirken – wer sich jetzt impfen lässt, ist rechtzeitig geschützt.“ Der Höhepunkt der Grippesaison wird im Jänner und Februar erwartet. Die Impfung ist kostenlos und wird für Kinder ab sechs Monaten sowie Risikogruppen empfohlen.