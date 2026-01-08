Erste Eisbrecher-Einsätze auf der Linzer Donau notwendig

Zuletzt war der Eisbrecher vor fünf Jahren in Linz im Einsatz.

Linz. Der Winter hat auch den Linzer Hafen fest im Griff. Seit Jahresanfang liegen die Temperaturen teilweise unter dem Gefrierpunkt. Ab einem längeren Zeitraum von weniger als minus 5 Grad frieren die Fahrrinnen der drei Hafenbecken im Handelshafen und die beiden Hafenbecken im Tankhafen zu. Damit dies nicht passiert, ist die MS Eduard am 7. Jänner– das erste Mal in dieser Wintersaison – ausgelaufen, um die Eisschicht in den Linzer Hafenbecken zu brechen. Donnerstagmittag folgte der zweite Einsatz.

Kampf gegen das Eis

Mit einem Gesamtgewicht von rund 60 Tonnen und einer Länge von knapp 22 Metern kämpft sich die MS Eduard durch die derzeit rund fünf Zentimeter dicke Eisschicht. Der stahlverstärkte Bug und ein zirka ein Zentimeter dicker Stahlblechsockel – rund um den Rumpf in Höhe der Wasserlinie – schützen das Schiff vor der harten Eisdecke. Angetrieben von zwei – je 250 PS starken – Dieselmotoren kann die MS Eduard bis zu 15 Zentimeter dickes Eis durchbrechen. Bei einer so starken Eisschicht werden jedoch rund drei Stunden benötigt, um alle Fahrrinnen im Handels- sowie im Tankhafen freizubekommen. Zuletzt musste die MS Eduard im Winter 2020 vereinzelt zum Eisbrechen ausrücken. Der letzte Dauereinsatz war im Winter 2017. Damals lagen die Temperaturen tagelang weit unter dem Gefrierpunkt und der Eisbrecher war 26 Mal im Einsatz.

Dauerauftrag: Eisfrei!

Laut der Wasserstraßen-Verkehrsverordnung beziehungsweise dem österreichischem Schifffahrtsgesetzt müssen alle Fahrrinnen in öffentlichen Häfen für die Schifffahrt offen und daher stets eisfrei bleiben, d.h. das Eis muss gebrochen sein. So können Güter, die auf der Donau transportiert werden, auch sicher umgeschlagen werden. Zudem haben im Handelshafen derzeit rund 20 Donau-Kreuzfahrtschiffe festgemacht, um hier zu überwintern. Eisbrechen ist nicht die einzige Aufgabe der MS Eduard. Das Schiff wird auch für wiederkehrende Tätigkeiten, etwa zur Kontrolle der Kaimauern und Ufersicherungen oder bei der Entnahme von Wasserproben, genützt.

Warnung vor Betreten des Eises

Die Linz AG warnt ausdrücklich davor die zugefroren Linzer Seen zu betreten.