Unter dem Motto ''Ausweitung auf Kleinstädte'' haben die Klima-Kleber am Samstag erstmals in Gmunden zugeschlagen.

Für rund 45 Minuten haben am Samstagvormittag Klimaaktivisten der "Letzten Generation" erstmals die sogenannte Romantikstraße in Gmunden entlang der Esplanade blockiert. Sieben Personen waren laut Auskunft der Polizei gegenüber der APA an der Demo beteiligt. Zwischenfälle gab es keine.

????AUSWEITUNG AUF KLEINSTÄDTE????



????Heute legen wir erstmals in Gmunden friedlich den Verkehr lahm.



‼️Wir fordern die Regierung abermals zum Handeln auf. Gerade im ländlicheren Gebiet braucht es z.B. bessere Öffis, um ein klimafreundliches Leben zu ermöglichen.#LetzteGeneration pic.twitter.com/YK1biJSbsa — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) September 9, 2023

Durch rasche Umleitungen sei auch der Stau minimal gewesen, hieß es. Die Aktivisten wurden im Anschluss an die Kundgebung angezeigt.