Gmundner Villenbrand: Sanierung könnte bis zu einem Jahr dauern

Am 8. November kämpften rund 80 Feuerwehrler mehrere Stunden gegen die Flammen.
Gmunden. Der Brandstifter ist noch immer nicht geschnappt. Rund drei Wochen nach dem Brand in der Altstadtvilla an der Esplanade in Gmunden haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Das Dachgeschoss der Villa wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die Sanierung könnte bis zu einem Jahr dauern.
ORF hat bei einem Lokalaugenschein einen ehemaligen Bewohner getroffen. "Die Erinnerungen an den Brand kommen natürlich immer wieder hoch. Immerhin habe ich 31 Jahre lang in diesem Gebäude gelebt. Wichtige Unterlagen, Ordner und Fotos, alles ist weg. Ich muss neu anfangen“, sagt der Musiker Günther Schwaiger.