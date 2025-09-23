Alles zu oe24VIP
Lange Wartezeit auf Covid-Impfung.

Covid-Anstieg

Impf-Termin in Linz Mangelware

23.09.25, 13:18
Corona-Impfung in Linz: Wochenlange Wartezeiten trotz steigender Infektionszahlen. 

Linz. Die Corona-Infektionszahlen steigen erneut – doch wer sich in Linz impfen lassen möchte, stößt auf Probleme: Laut Abwassermonitoring ist ein Anstieg der Viruslast zu erkennen, doch im städtischen Gesundheitsamt sind laut digitalem Buchungssystem bis Ende November keine Impftermine mehr verfügbar. Auch telefonisch erhielten Bürger nur die vage Auskunft, dass frühestens Ende September neue Termine für November und Dezember freigeschaltet würden.

Rasche Impftermine gefordert

Gemeinderat Tomislav Pilipović (Grüne) zeigt sich darüber empört: „Während Experten zur Impfung raten, stehen Linzer vor verschlossenen Türen.“ Er fordert Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) auf, rasch für zusätzliche Kapazitäten zu sorgen. Bereits im Vorjahr sei die Situation ähnlich schlecht gewesen. Besonders für Risikogruppen sei das aktuelle System nicht tragbar, so Pilipović: „Sechs Wochen auf einen Impftermin zu warten, ist definitiv zu lange.“ Der an die neuen Varianten angepasste Impfstoff muss allen zeitnah zur Verfügung stehen.

