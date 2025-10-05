"Kamin-Uhu" um 500 Euro gesund gepflegt

Der Verwesungsgrad seiner Beute brachte Aufschlüsse.

Altmünster. Der Uhu, der am 10. September von der Feuerwehr Altmünster aus einem Kamin gerettet worden war, konnte nun wieder wieder am Gmundnerberg in Altmünster in die Freiheit entlassen worden. Der verletzte Tier wurde in der Wildtierstation Aurachtal in Reindlmühl (Bez. Gmunden) gesund gepflegt - er hatte überdehnte Muskeln und Sehnen.

Der Uhu steckte zwei Tage im Kamin fest. Das habe der Verwesungsgrad seiner Beute, die er noch in den Krallen hatte und nicht losließ, ergeben, sagte Gabi Kaar von der Wildtierstation in Reindlmühl gegenüber dem ORF. Die Pflege des verletzten Tieres habe rund 500 Euro gekostet, die sie privat aufbringen musste, so Kaar. Die Wildtierstation, die als Verein geführt wird, ist auf Spenden angewiesen.