Kein Tier unterm Weihnachtsbaum
© Stadt Linz

Appell von Linz

Kein Tier unterm Weihnachtsbaum

14.12.25, 12:45 | Aktualisiert: 14.12.25, 13:52
Teilen

Weihnachtszeit bedeutet höhere Belastung für Tierheime. 

Linz. In der Weihnachtszeit erinnert die Stadt Linz daran, dass Tiere keine geeigneten Weihnachtsgeschenke sind. Unüberlegte Anschaffungen führen immer wieder dazu, dass Tiere nach kurzer Zeit wieder abgegeben werden, eine Entwicklung, die sowohl für die Tiere selbst als auch für die Tierheime eine große Belastung darstellt. Besonders nach den Feiertagen steigen die Abgaben in Tierheimen spürbar an, was die ohnehin angespannte Situation zusätzlich verschärft. 

Die Linzer Tiertafel hilft Tierbesitzern mit Futterspenden und Sachleistungen. Auch gibt es die Möglichkeit, so wie Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ), eine Tierpatenschaft im Linzer Zoo zu übernehmen. „Wer Tieren etwas Gutes tun möchte, kann das Linzer Tierheim unterstützen, sei es durch Spenden oder kleine Aufmerksamkeiten", sagt Vizebürgermeisterin Merima Zukan (SPÖ).

