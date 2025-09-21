Linz: Straßenbahnlinien 1 und 2 unterbrochen

Im Bereich Harbach kommt es am Montag und Mittwoch zu Unterbrechungen.

Wegen Gleisarbeiten im Bereich Harbach kommt es am Montag und Mittwoch, jeweils von 21 Uhr bis Betriebsende, zu Unterbrechungen auf den Straßenbahnlinien 1 und 2 zwischen den Haltestellen Sonnensteinstraße und Universität.

Während dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der die betroffenen Haltestellen miteinander verbindet. Fahrgäste werden an den betroffenen Stationen über die Unterbrechung informiert und erhalten Hinweise, wie sie den Ersatzverkehr nutzen können. Die Linz AG Linien bittet alle Reisenden, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die Aushänge an den Haltestellen zu beachten, um ihre Fahrt bestmöglich zu planen.