OÖ schafft 200 neue Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung

Oberösterreich setzt sein Wohn-Ausbauprogramm für Menschen mit Beeinträchtigung fort.

OÖ. Oberösterreich baut sein Angebot an Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigung konsequent weiter aus. Landeshauptmann Thomas Stelzer erklärt, dass das Ziel ist, ein Leben in Würde und größtmöglicher Selbstbestimmung für alle zu leben. Mit dem neuen Ausbauprogramm 2026/27 entstehen 200 zusätzliche Wohnplätze, womit erstmals die Marke von 5.000 Plätzen überschritten wird.

Schwerpunkt passgenaues Wohnen

Der Schwerpunkt liegt auf „passgenauem Wohnen“ – also Wohnformen, die so viel Betreuung wie nötig, aber auch so viel Freiraum wie möglich bieten. Rund 73 Bewohner wechseln aus vollbetreuten Einrichtungen in teilbetreute Wohnformen oder Wohnassistenz, wodurch Kapazitäten für Menschen mit höherem Betreuungsbedarf frei werden. Soziallandesrat Christian Dörfel unterstrich die soziale Verantwortung Oberösterreichs. Das Land investiert dafür 3,16 Millionen Euro. Partner wie pro mente OÖ begleiten den Prozess, um Selbstständigkeit und Teilhabe zu fördern. Damit setzt OÖ ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion.