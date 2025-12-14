Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Skihütten-Opening mit Hirsch Konrad in Hinterstoder

Neben Bergstation

Skihütten-Opening mit Hirsch Konrad in Hinterstoder

14.12.25, 13:03
Teilen

Auf dieser Skihütte steppt der Bär - gemeinsam mit einem Hirsch. 

Hinterstoder. Am 12. Dezember wurde die Hirschkogelalm in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf) wiedereröffnet. Die Alm liegt direkt an der Piste neben der Bergstation der Hirschkogelbahn (10er Gondel). Gemeinsam mit Freunden und Partnern wurde der imposante Hüttenhirsch aus Holz auf den Namen Konrad getauft. 


In der kleinen urigen Hütte kann man sich mit Hirschragout, Kalbsragout, Chili-Leberkäse-Semmerl und Co. stärken. Auf 1.600 Meter Höhe wird auch Après-Ski gefeiert: Am 3. Jänner spielt ab 12 Uhr die Liveband The Vitamins Klassiker & Partyhits von den 80ern bis heute. 

Die Gastronomie in Hinterstoder und auf der Höss soll in den kommenden Jahren schrittweise neu ausgerichtet werden. Die Bärenhütte in Hinterstoder bekommt ein Face-Lift, und bei der Talstation der Höss-Bahn ist eine neue Schirmbar für Après-Ski im Entstehen. „Neben sportlichen Aspekten spielt die Kulinarik für unsere Gäste eine immer wichtigere Rolle, um schöne Tage in den Bergen zu genießen“, sagt Helmut Holzinger von HIWU.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden