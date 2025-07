Großbrand bei EMCO: Hallein entgeht größerem Schaden

Großbrand bei EMCO in Hallein unter Kontrolle, Zivilschutzalarm aufgehoben, Ursache unklar.

Salzburg. Der Großbrand beim Werkzeugmaschinenhersteller EMCO in Hallein ist unter Kontrolle. Dienstagabend war in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen, das einen Teileinsturz verursachte. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf angrenzende Firmengebäude verhindert werden. Über 300 Einsatzkräfte waren beteiligt, darunter auch Helfer aus Bayern. Am Mittwoch waren noch etwa 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Zivilschutzalarm, der auch die Umlandgemeinden betraf, wurde in der Nacht aufgehoben.

Brandursache ist noch unklar

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die 390 Mitarbeitenden wurde eine Info-Hotline eingerichtet, um Fragen zu Arbeitsrecht und Gehaltsfortzahlung zu klären. Wann „Brand aus“ gegeben werden kann, ist derzeit noch offen. Die Schadenshöhe und die Auswirkungen auf den Betrieb bleiben abzuwarten.