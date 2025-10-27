Hoffnung für Skifahrer: Rabatte für Einheimische könnten zurückkehren

Nach massiver Kritik an der Abschaffung der Einheimischentarife im Vorjahr gibt es für Skifahrer in Salzburg neue Hoffnung: Die Landespolitik signalisiert Unterstützung für eine Rückkehr der beliebten Rabatte.

Salzburg. Die Einheimischentarife bei Skikarten könnten schon bald wieder eingeführt werden. Nachdem die EU-Regelung zum Geoblocking diese Vergünstigungen untersagt hatte, kam es zu heftiger Kritik von Salzburger Skifahrern.

Nun stellt EU-Tourismuskommissar Apostolos Tzitzikostas eine Lockerung der Verordnung in Aussicht. Tourismusreferent Stefan Schnöll (ÖVP) zeigt sich optimistisch. „Ich vertraue darauf, dass wir eine europäische Lösung finden werden.“ Er ermutigt die Seilbahnbetreiber, schon jetzt Einheimischen-Tarife anzubieten – ohne Angst vor Sanktionen. Auch individuelle Modelle, angepasst an jedes Skigebiet, sollen möglich sein.