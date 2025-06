Bundespräsident, Kanzler, Landeshauptmann und Bürgermeisterin trauen

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) sind übereingekommen, ihre Redezeiten zu teilen.

Kahr wird am Sonntagabend am Hauptplatz nach Bundespräsident Van der Bellen, Bundeskanzler Stocker und dem Schulsprecher ihre Worte an die Trauernden richten.

Interreligiöse Gedenkfeier

Kunasek - der am Sonntag anwesend sein wird - wird dafür am Dienstag im Grazer Dom bei der interreligiösen Gedenkfeier im Dom reden, wobei Kahr dafür an diesem Tag "lediglich" unter den Trauernden sein wird. Nach den Ansprachen der Politik gibt es Ansprachen des Elternvereins und einen "Interreligiösen Impuls" von Religionsvertretern. An Musikstücken sind unter anderem "We are the world" und als Abschluss "Imagine" geplant.

Vor fast genau zehn Jahren

Gedacht wird der zehn getöteten und elf verletzten Menschen, auf die ein Ex-Schüler in der Schule in der Dreierschützengasse am Dienstagvormittag geschossen hatte, bevor er Suizid verübte. Vor fast genau zehn Jahren, am 28. Juni 2015, hatte ebenfalls am Hauptplatz eine von über 10.000 Menschen besuchte Trauerfeier für die drei Menschen stattgefunden, die während einer Amokfahrt eines Mannes durch die Innenstadt acht Tage zuvor getötet worden waren.