Grüne fordern mehr Flussbäder in Steiermark

Die Grünen fordern die Landesregierung per Antrag auf, im Zuge der Renaturierung, die ohnehin von der EU vorgegeben ist, auch gleich Badeplätze an gewissen Abschnitten von Flüßen zu schaffen.

Stmk. Die Grünen fordern die Landesregierung auf, durch Renaturierung von Fließgewässern mehr Plätze zum Flussbaden zu schaffen. In Zeiten des Klimawandels und langer Hitzeperioden sei das notwendig, da Freibäder nicht flächendeckend vorhanden und teuer seien, so die Argumente der Grünen.

An der Steinernen Wehr bei Leibnitz, an der Sulm gibt es Badeplätze und in Heimschuh gibt es Badeplätze, die als Vorbild wirken.

In Großklein setzen sich die Besitzer eines Kaffeehauses für einen Badeplatz ein. Hier gibt es Plätze zum Schwimmen, die aber schwer zugänglich sind. „Das wäre eine Möglichkeit, dass das alle nutzen könnten – unsere Gäste, genauso wie Touristen, die Radfahrer. Man könnte auch mit ein Kajak rein und dann weiterfahren zur nächsten Ortschaft“, sagt Kaffeehausbetreiber Zacharias Zirngast auf orf.at.

Bei den Renaturierungsvorgaben auch Badeplätze mitzudenken, sei aufgrund des knappen Geld und Zeithorizonts weder möglich noch zielführend, hieß es in einer Stellungnahme des Landes.