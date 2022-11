× Klima-Kleber legen Verkehr in Grazer Innenstadt lahm

Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation unterbrachen mit ihrer Protestaktion den Berufsverkehr in Graz.

Graz. Am Montag um 8 Uhr demonstrierten Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation auf dem Joanneumring in der Grazer Innenstadt – sie fordern Tempo 100 auf der Autobahn. Sie klebten ihre Hände auf die Straße und hielten Transparente hoch. Der Berufsverkehr kam zum Erliegen.

Nach den Aktionen der Aktivisten der Letzten Generation in Wien "wollen sich auch in anderen Bundesländern Menschen dem zivilen Widerstand anschließen – für unser Recht auf Überleben", heißt es seitens der Protestierenden in Graz.

Leon Ranz (25), Physik-Student, erklärt, warum er sich heute auf die Straße geklebt hat: "Ich habe mich heute an die Straße geklebt, weil ich mir nicht mehr anders zu helfen weiß. Die wissenschaftlichen Fakten sind seit Jahrzehnten klar, und unsere Regierung kann bis heute nicht einmal die einfachste aller einfachen Maßnahmen umsetzen. Tempo 100 auf der Autobahn kostet praktisch nichts, und erspart uns Jahr für Jahr 460.000 Tonnen CO2. Nehammer und Kogler gehen langsam die Ausreden aus!"

Neben ihm sitzt Valentin Bast, 23, Student der Volkswirtschaftslehre. Die zeitgleich beginnende 27. Weltklimakonferenz in Ägypten verfolgt er nicht: "Wir hatten schon 26 dieser Konferenzen, und der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen steigt immer weiter. Was ist, wenn unsere Regierungen die Klimakrise nicht im Griff haben? Wenn sie genau keinen Plan haben, unsere Lebensgrundlagen zu schützen? Wenn wir uns selbst retten müssen, bevor es zu spät ist?"

Trotz allem gibt er sich hoffnungsvoll: "Die Geschichte zeigt, dass gewaltfreier ziviler Widerstand funktioniert, und dass in kurzer Zeit tiefgreifende Veränderungen möglich sind. Handeln wir, als ob unser Leben davon abhängt – denn das tut es!"