× Trauer um Fußballtrainer nach tödlicher Rodelfahrt

Dem Jungfunktionär, Trainer und Schiedsrichter Angelo O. wurde ein nächtlicher Fehltritt zum Verhängnis.

Tirol. In der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr nahm eine Rodelfahrt von zehn Freunden im Stockfinsteren von der Sulztalalm in Richtung Gries ein tragisches Ende: Die Clique fuhr mit fünf Schlitten jeweils zu zweit zu Tal – als sich Angelo O. mitten während der Fahrt entschied, die restliche Strecke doch lieber zu Fuß zu gehen. Eine fatale Entscheidung. Nur wenige Meter, nachdem er die breite Rodelbahn ver­lassen und auf den Steig gewechselt war, stürzte der junge Mann etwa 15 Meter tief in ein Bachbett.

Dabei erlitt der Fußballtrainer des Nachwuchses vom SV Längenfeld, Bezirksobmann-Stellvertreter beim Tiroler Fußballverband und Schiedsrichter tödliche Verletzungen. Familie, Freunde und Ballesterer-Szene sind fassungslos.

© Privat ×

Unfallopfer fiel in Bachbett und starb.