Hangrutsch: Bagger stürzte ab

Der abgestürzte Bagger musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Stmk/Bgl. Auf der Südautobahn (A2) im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet ist nach einer Totalsperre wegen Hangrutschgefahr vom Mittwochnachmittag nun wieder ein Fahrstreifen befahrbar. Momentan fließe der Verkehr, hieß es am Donnerstagvormittag auf APA-Anfrage vom ÖAMTC. Ein Hang drohte im Bereich einer Baustelle zwischen Pinkafeld und Pinggau in Fahrtrichtung Graz abzurutschen. Ein abgestürzter Bagger musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Der Bagger war auf der betroffenen Baustelle ins Rutschen geraten. Die Feuerwehr Pinkafeld sicherte ihn mit einer Seilwinde und stellte ihn wieder auf die Räder. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte niemand. Wie es auf der A2 weitergeht, wird am Vormittag beraten. Die Sperre des betroffenen Fahrstreifens werde aber wohl noch einige Tage aufrecht bleiben, hieß es von der Asfinag.

Die Totalsperre am Mittwochnachmittag hatte für mehrere Kilometer Stau gesorgt. Vor allem die Autofahrer, die sich direkt im betroffenen Gebiet zwischen Pinkafeld und Pinggau befanden, mussten länger ausharren, bis sie abgeleitet werden konnten. Ein Geologe wurde zur Beurteilung der Lage angefordert.