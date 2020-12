11-Jähriger vermisst: Polizei mit Großeinsatz am Donaukanal

Der Unterstufenschüler kam Dienstag nicht von der Schule nach Hause. Die Behörden suchten in einem groß angelegten Einsatz am Donaukanal.

Eltern meldeten sich besorgt bei der Wiener Polzeitinspektion, da der Sohn nicht von der Schule nach Hause gekommen war. Die Familie ist vor kurzem umgezogen und befürchtete, dass der Bub den Heimweg vergessen hat.

Die alte Wohnadresse befindet sich in der Nähe des Donaukanals. Zur Unterstützung der Beamten wurde gemeinsam mit der Hundestaffel und der Wasserpolizei das gesamte Arial entlang des Treppelwegs abgesucht. Mit freundlicher Unterstützung eines Passanten konnte der Bub in der Leopoldstadt gefunden werden. Im Anschluss wurde er unversehrt seinen Eltern übergeben. Der Junge gab an, dass er sich am Nachhauseweg verlaufen habe.