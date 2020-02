Massenschlägerei mit 50 Personen in Wien

Streitigkeiten innerhalb einer Großfamilie eskalierten völlig.

In der Klosterneuburger Straße ist es zu am Samstag einem Streit mit rund 50 beteiligten Personen gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mittelte, enstanden immer wieder kleinere körperliche Auseinandersetzungen, sodass polizeiliche Unterstützung angefordert werden musste.

© Viyana Manset Haber

Die ca.20 Beamten stellten die Identitäten der beteiligten Personen fest und zeigten vier österreichische Staatsbürger auf Grund der Teilnahme am Raufhandel an. Die Wiener Berufsrettung versorgte insgesamt vier verletzte Männer vor Ort. Es kam zu einer kurzfristigen Sperre der Klosterneuburger Straße, Ecke Gerhardusgasse. Die Beteiligten gaben gegenüber den Beamten an, dass der Grund für die Auseinandersetzungen Streitigkeiten innerhalb einer Großfamilie gewesen seien.