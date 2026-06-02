Drei Betonwüsten in Margareten werden grün

In Margareten haben die Bürger das Sagen. Im Juni sammelt der Bezirk Ideen, um drei Hitze-Hotspots auf der Wiedner Hauptstraße in grüne Oasen zu verwandeln.

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Der Sommer kommt und mit ihm die Hitze. In Margareten packt die Bezirksvorstehung das Problem nun direkt im Grätzl an. Gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung lädt der Bezirk im Juni zu mehreren Mitmach-Veranstaltungen direkt auf der Wiedner Hauptstraße ein. Die Anrainer können dabei aktiv ihre Vorschläge für mehr Abkühlung, neue Grünflächen und eine bessere Aufenthaltsqualität einbringen.

"Die Wiedner Hauptstraße hat großes Potenzial, ein besserer Ort zum Verweilen und Plaudern zu werden. Gerade an jene Stellen, die sich im Sommer stark aufheizen, wollen wir gemeinsam mit den Menschen im Grätzl erste Schritte setzen“, betont Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne).

Drei Hotspots im Visier

Im Fokus dieser Aktion stehen drei ausgewählte Bereiche, die schrittweise attraktiver gestaltet werden sollen. Konkret geht es um die Flächen rund um den Brunnen bei der Hausnummer 94, den Bereich nahe dem Rainergymnasium bei der Nummer 91 sowie den Platz vor dem Theater Scala bei der Hausnummer 106. Die Veranstaltungen finden jeweils am Nachmittag statt und stehen allen interessierten Personen offen.

Wiedner Hauptstraße 106 © Gebietsbetreuung*Stadterneuerung

Termine im Überblick

12. Juni 2026, 16:00–18:00 Uhr, Wiedner Hauptstraße 94

18. Juni 2026, 14:00–16:00 Uhr, Wiedner Hauptstraße 91

26. Juni 2026, 16:00–18:00 Uhr, Wiedner Hauptstraße 106

"Wir wollen die Wiedner Hauptstraße nicht nur lebenswerter machen, sondern vor allem so gestalten, dass sie für die Menschen im Alltag besser funktioniert. Dafür brauchen wir die Ideen der Nachbarschaft. Denn die Menschen vor Ort wissen am besten, was an den drei Orten fehlt", so Luxenberger.

Planung für Zeit nach U-Bahn-Baustelle

Die drei Standorte markieren den Auftakt für eine größere Begrünungswelle. Das Ziel ist es, das Viertel langfristig "klimafitter" zu machen. Nach dem endgültigen Abschluss der aktuellen U-Bahn-Baustelle wird das Projekt planmäßig weitergeführt.

Wiedner Hauptstraße 91 © Gebietsbetreuung*Stadterneuerung

Die Expertinnen und Experten der Stadt Wien nehmen im Anschluss alle gesammelten Ideen genau unter die Lupe und erarbeiten daraus konkrete Pläne, die im Jahr 2027 realisiert werden sollen.