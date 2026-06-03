Inklusion und Sport im HUMA ELEVEN erleben

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das HUMA ELEVEN setzt ein starkes Zeichen für Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt: Am Freitag, 12. Juni, verwandelt sich das Einkaufszentrum von 13 bis 18 Uhr in eine Bühne für Sport, Begegnung und Begeisterung. Im Rahmen eines Tischtennis-Showevents präsentieren Athlet der Special Olympics ihr Können und stimmen damit auf die Nationalen Special Olympics Sommerspiele Ende Juni ein.

Sportlicher Vorgeschmack auf die Sommerspiele

Rund 1.800 Sportler aus allen Bundesländern werden bei den Sommerspielen erwartet. Darüber hinaus nehmen auch internationale Delegationen an dem Großereignis teil. Als Partner der Special Olympics bringt das HUMA ELEVEN die besondere Atmosphäre der Spiele bereits vorab ins Center und lädt Besucher dazu ein, Spitzensport und Inklusion hautnah zu erleben.

Special Guest: Philipp Jelinek

Der Special Olympics Botschafter Philipp Jelinek ist ebenso mit dabei und unterstützt die Teilnehmenden. © Special Olympics

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Teilnahme von Special Olympics Botschafter Philipp Jelinek. Gemeinsam mit den Athlet wird er für Motivation, Teamgeist und Zusammenhalt werben und den Besucher die Bedeutung von Inklusion im Sport näherbringen.

Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt

"Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, die Special Olympics zu unterstützen und Inklusion sichtbar sowie erlebbar zu machen. Mit dem Showturnier möchten wir nicht nur sportliche Unterhaltung bieten, sondern auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema in den Fokus rücken", betont HUMA ELEVEN Center-Managerin Sabine Dreschkay.

Das Event bietet die Gelegenheit, spannende Tischtennis-Matches zu verfolgen, mit den Athlet ins Gespräch zu kommen und ein Zeichen für mehr Teilhabe und Vielfalt in der Gesellschaft zu setzen. www.huma-eleven.at