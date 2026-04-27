Messer am Hals: Jugendliche überfallen Hundebesitzer

Gestern wurde ein junger Mann in Wien-Floridsdorf Opfer eines Überfalls. Während er mit seinem Hund spazieren ging, bedrohten ihn zwei Jugendliche mit einem Messer und raubten ihm seine Kleidung.

Wien. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 21:55 Uhr im Bereich des Lorettoplatzes. Ein junger Mann war dort mit seinem Hund unterwegs, als er plötzlich von zwei Jugendlichen abgefangen wurde. Einer der Jungs zog plötzlich ein Messer, hielt es dem Opfer direkt an den Hals und durchsuchte den Mann nach Bargeld. Da die Angreifer allerdings kein Geld finden konnten, erzwangen sie die Herausgabe seiner Regenjacke sowie einer Weste, berichtet die Polizei. Mit der Beute flüchtete die Bande schließlich vom Tatort, ließen den Hundebesitzer geschockt, aber zum Glück unverletzt zurück.

Messer am Hals

Da das Opfer einen der Angreifer flüchtig aus der Wohnumgebung kannte, konnte die Polizei schnell eine Spur aufnehmen. Beamte suchten die Wohnung des eines 16-jährigen Syrer auf und fanden dort tatsächlich die geraubten Kleidungsstücke vor. Der Jugendliche wurde daraufhin vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Während der 16-Jährige in Polizeigewahrsam sitzt, laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, zu dem zweiten, noch unbekannten Mittäter weiter.