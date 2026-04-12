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Brunnhilde mi Eurovision Song Contest Design
© Stadt Wien/Martin Votava

Wasser für Fans

Wiener Trinkbrunnen im schicken ESC-Look

12.04.26, 12:15
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Für den Eurovision Song Contest werden in Wien 12 Brunnhilden an stark frequentierten Orten in den ESC-Look gehüllt.

In wenigen Wochen rückt die österreichische Bundeshauptstadt weltweit in den Blickpunkt, wenn in der Wiener Stadthalle Europas größtes Musikereignis über die Bühne geht - der Eurovision Song Contest, kurz ESC. Damit einher geht die Versorgung heimischer wie angereister Fans, die natürlich immer gut hydriert sein müssen. Vor diesem Hintergrund hüllt die Stadt Wien (genauer Wiener Wasser) zwölf Brunnhilden an stark frequentierten Trinkbrunnen in den ESC-Look.

Brunnhilde mi Eurovision Song Contest Design

Stadtrat Jürgen Czernohorszky vor einem der 12 Brunnhilden im ESC-Look.

© Stadt Wien/Martin Votava

"Die schon von weitem sichtbaren Brunnhilden sind bei unseren Gästen sehr beliebt. Mit dem Song Contest Look wollen wir es den ESC-Fans ganz besonders einfach machen, den Durst mit bestem Wiener Hochquellwasser zu stillen", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Brunnhilde mi Eurovision Song Contest Design

Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Betriebsvorstand Paul Hellmeier bei der Präsentation der Brunnhilden im ESC-Look. 

© Stadt Wien/Martin Votava

Zur Info: Brunnhilden sind drei Meter hohe Trinkbrunnen aus Edelstahl. An insgesamt zwölf Standorten wie beim Rathaushausplatz und Hauptbahnhof, bei der Stadthalle im Märzpark oder am Graben heißt es in den nächsten Wochen: "Drink water, stay hydrated and take care of your voice!". Für optimale Sichtbarkeit werden alle Standorte ab Ende April auch im digitalen Stadtplan auffindbar sein.

Rekord: Wien hat 1.800 öffentliche Trinkbrunnen

"Mir ist wichtig, dass alle Menschen in Wien auch im öffentlichen Raum rasch Zugang zu Trinkwasser haben. Daher haben wir seit 2021 die Anzahl der öffentlichen Trinkbrunnen um 700 erhöht. Allein seit dem vergangenen Jahr sind 200 Trinkbrunnen dazugekommen. Mit der Inbetriebnahme des 1.800sten städtischen Trinkbrunnens haben wir einen neuen Höchststand erreicht", so Czernohorszky.

Wiens Kühlungs-Maßnahmen im Überblick:

  • 1.800 Trinkbrunnen, davon 75 „Brunnhilden“
  • 55 Denkmalbrunnen
  • 100 Sommerspritzer  

Ein Großteil der Trinkbrunnen wird von den Wiener Stadtgärten (MA 42) betrieben. Sie befinden sich in Parks und auf Spielplätzen. Auch auf Märkten und auf belebten Plätzen sind Trinkbrunnen verfügbar.

12 Points für dichtes Trinkbrunnen-Netz

Mit 1.800 Trinkbrunnen hat Wien mehr öffentliche Trinkbrunnen als ganz Deutschland (Stand 2025: 1.500). Die hohe Anzahl an Trinkbrunnen zeigt sich auch im Vergleich mit anderen Städten. Mit 90 Trinkbrunnen pro 100.000 Einwohner*innen zählt Wien innerhalb der EU zu den Städten mit der höchsten Dichte an öffentlichen Trinkbrunnen. Paris beispielsweise kommt auf 59 und Berlin auf 6 Trinkbrunnen pro 100.000 Einwohner*innen. „Wien ist ein Vorbild für eine starke öffentliche Lebensinfrastruktur. Gerade die Wiener Wasserversorgung trägt wesentlich zur hohen Lebensqualität bei“, betont Czernohorszky.

„Mehr Trinkbrunnen sind ein wichtiger Beitrag für die Gesundheit und die Lebensqualität der Wiener*innen und bieten Erfrischung an Hitzetagen. Wien erschließt neue Trinkbrunnen-Standorte vor allem in den Stadterweiterungsgebieten und bei der Neugestaltung von Plätzen und Straßen“, betont Wiener Wasser-Chef Paul Hellmeier.

Besonders im Sommer leisten die öffentlichen Trinkbrunnen und die „Brunnhilden“ mit Sprühnebel auf Knopfdruck einen wichtigen Beitrag zur Erfrischung. Zusätzlich gibt es 100 Sommerspritzer – das sind Nebelstelen, die an Hydranten montiert werden. Diese Sommerspitzer sprühen vollautomatisch kühlenden Sprühnebel in den heißesten Stunden.

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