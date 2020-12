Vermögenswerte offen gelegt: So reich ist Wien

Heute legt Finanzstadtrat Peter Hanke ein überraschendes Budget 2021 vor.

Jeder Greißler weiß: Wenn man die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Betriebs beurteilen will, muss man gerade in Krisenzeiten wie diesen einen Blick hinter die Kulissen der nackten Ausgaben-Einnahmen-Rechnungen werfen.Und den ermöglicht Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) für das Budget 2021 erstmals wirklich – durch eine Reform der „Kameralistik“, wie die Budgetrechnung der öffentlichen Hand genannt wird, legt Wien erstmals seine gesamten Vermögenswerte in Form einer „Eröffnungsbilanz“ transparent auf den Tisch.