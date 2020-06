Mysteriöser Countdown verlief ins Nichts

Bei dem mysteriösen Countdown, der auf der ominösen Seite fermentera.casa eingeblendet wurde, vermutete man bereits ein ''Ibiza 2.0'' – Der Timer verlief jedoch ins Nichts.

Wien. Am Freitag sorgte ein mysteriöser Countdown, der am Samstag endete, für jede Menge Aufregung im Netz. Dabei zu sehen waren Fotos von Kanzler Kurz, der falschen Oligarchen-Nichte aus dem Ibiza-Video, Bilder vom Schreddern und von Kokain-Linien. Im Hintergrund ertönt das Lied „I ain’t got nobody“ der Jazzsängerin Marion Harris. Der Verdacht lag nahe, dass die Urheber der mysteriösen Webseite eine potentiell skandalöse Enthüllung planten – Man vermutete bereits ein "Ibiza 2.0". Schließlich ließ der Name der Seite formentera.casa (Formentera ist wie Ibiza ebenfalls eine Insel der Balearen) darauf schließen.

© Screenshot

Als der Coutdown am heutigen Samstag um 06.00 Uhr endete machte sich jedoch Ernüchterung breit: der Countdown lief einfach weiter. Der oder die Hintermänner der Seite "formentera.casa" blendeten nachdem der Timer weiter ins Negative lief lediglich geometrische Figuren ein.

#Formentera

Bis jetzt haben wir als Indizien den 09.09.2020

Ein Pferd in einem roten Kreis

Und die Koordinaten des JFK Attentats.

Ich denke it's safe to call it a hoax pic.twitter.com/1QPuDGzd5i — karim (@Specta_Orientem) June 6, 2020

"War wohl nix", schrieb ein Twitter-User. "Dirty Campaigning", twitterte ein anderer Nutzer.