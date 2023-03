Sichtbare Tattoos für Polizisten werden nun erlaubt

Tattoos an sichtbaren Körperstellen, die für Polizisten bisher nicht gestattet waren, werden nun erlaubt.

Tattoos an sichtbaren Körperstellen, die für Polizisten bisher nicht gestattet waren, werden nun erlaubt. Die entsprechende Richtlinie wird gelockert, kündigte das Innenministerium am Freitag an. "Es hat sich in der Gesellschaft, vor allem bei jungen Menschen, viel verändert. Tätowierungen sind heute ein Bestandteil der Lebenskultur, dem wird durch die Liberalisierung der geänderten Vorschrift Rechnung getragen", betonte Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP).

Weiterhin verboten bleibt jedoch alles, was dem Verbotsgesetz, dem Abzeichengesetz oder dem Symbolegesetz widerspricht. Ebenso verboten sind Symboliken, die nicht mit dem Ethos des Polizeiberufs vereinbar sind, beispielsweise Totenköpfe, Gewaltdarstellungen oder ähnliches. Karner: "Die Prüfung und Begutachtung von Tattoos erfolgt weiterhin in bewährter individueller Form."