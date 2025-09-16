Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Bohrn Mena klagt Grosz: Heute letzte Sendung auf oe24.TV

Ab 21 Uhr

Bohrn Mena klagt Grosz: Heute letzte Sendung auf oe24.TV

16.09.25, 06:58 | Aktualisiert: 16.09.25, 08:33
Teilen

Der Streit zwischen den ehemaligen oe24.TV-Duell-Partnern Sebastian Bohrn Mena und Gerald Grosz eskaliert nun endgültig.

Nachdem Sebastian Bohrn Mena und seine Frau Veronika in den letzten Monaten bereits hunderte User wegen Beleidigungen auf Social Media geklagt haben, will das Ehepaar nun auch gegen Grosz gerichtlich vorgehen. Das kündigen die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen an - und zwar wegen dessen Aussagen auf Sendung.

Letzter Auftritt

Auf oe24.TV tritt Sebastian Bohrn Mena heute um 21 Uhr bei FELLNER!LIVE ein letztes Mal gemeinsam mit seinem Anwalt auf. Bei Wolfgang Fellner wird er über die Grosz-Klage und seinen Kampf gegen Hass im Netz sprechen. Ihm gegenüber sitzen Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus und die Anwältin eines von Bohrn Mena verklagten Users.

oe24.TV und Sebastian Bohrn-Mena haben sich dazu entschlossen, einvernehmlich eine Pause der TV-Auftritte von Sebastian Bohrn-Mena auf oe24.TV einzulegen.  

Direkt im Anschluss startet ab 21.45 Uhr dann das Comeback des Kult-Duells Gerald Grosz gegen Rudi Fußi auf oe24.TV. Ab sofort jeden Dienstag auf oe24.TV!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden