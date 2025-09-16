Bohrn Mena klagt Grosz: Heute letzte Sendung auf oe24.TV

Der Streit zwischen den ehemaligen oe24.TV-Duell-Partnern Sebastian Bohrn Mena und Gerald Grosz eskaliert nun endgültig.

Nachdem Sebastian Bohrn Mena und seine Frau Veronika in den letzten Monaten bereits hunderte User wegen Beleidigungen auf Social Media geklagt haben, will das Ehepaar nun auch gegen Grosz gerichtlich vorgehen. Das kündigen die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen an - und zwar wegen dessen Aussagen auf Sendung.

Letzter Auftritt

Auf oe24.TV tritt Sebastian Bohrn Mena heute um 21 Uhr bei FELLNER!LIVE ein letztes Mal gemeinsam mit seinem Anwalt auf. Bei Wolfgang Fellner wird er über die Grosz-Klage und seinen Kampf gegen Hass im Netz sprechen. Ihm gegenüber sitzen Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus und die Anwältin eines von Bohrn Mena verklagten Users.

oe24.TV und Sebastian Bohrn-Mena haben sich dazu entschlossen, einvernehmlich eine Pause der TV-Auftritte von Sebastian Bohrn-Mena auf oe24.TV einzulegen.

Direkt im Anschluss startet ab 21.45 Uhr dann das Comeback des Kult-Duells Gerald Grosz gegen Rudi Fußi auf oe24.TV. Ab sofort jeden Dienstag auf oe24.TV!