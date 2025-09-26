DIESE Geheim-Nachricht verbreitete sich kurz nach Pilnaceks Tod

Diese Geheimnachricht verbreitete sich kurz nach Pilnaceks Tod wie ein Lauffeuer. oe24 zeigt die Nachricht.

Als der ehemalige Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek am frühen Morgen des 20. Oktober 2023 tot in der Donau gefunden wurde, verbreitete sich eine Nachricht wie ein Lauffeuer in Anwaltskreisen.

"Die Nachricht wurde kopiert und weitergeschickt, bald war fast jeder informiert", sagt eine damit betraute Person oe24, die selbst diese Nachricht erhalten hat. Hier ist sie zu sehen.

Geheimnachricht verbreitete sich kurz nach Pilnaceks Tod wie ein Lauffeuer. © zVg

Anwälte und Richter sollen die Nachricht weitergeschickt haben, manche sollen sie auch von Journalisten erhalten haben. Die FPÖ will jetzt einen U-Ausschuss zu den Ermittlungen rund um Pilnaceks Tod einsetzen. Die Umstände des Ablebens Pilnaceks und die nach seinem Tod durchgeführten Ermittlungen würden viele Fragen aufwerfen: Seien Beweise manipuliert, vorenthalten oder entfernt worden? Habe es Druck auf Medien gegeben, um eine Berichterstattung zu verhindern? Warum seien die Ermittlungen mittlerweile der Staatsanwaltschaft Eisenstadt übertragen worden? All das wollen die Freiheitlichen wissen.

"Pilnacek angeblich tot, Suizid"

Die Nachricht zu Pilnaceks Tod verbreitete sich schon am frühen Morgen des 20. Oktober 2023. Der genaue Todeszeitpunkt Pilnaceks ist nicht festgestellt worden, er soll gegen fünf Uhr im Wasser ertrunken sein, heißt es. Laut offiziellem Gutachten war es Tod durch Ertrinken. Andere sehen eine größere Verschwörung.

Die Kurznachricht, die sich nach dem Tod verbreitete "Pilnacek angeblich tot, Suizid". Ist nun öffentlich.

Bleibt nur die Frage: Wer schickte die Nachricht zuerst?