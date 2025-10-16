Experte zu geheimen Putin-Plan: "Österreich ist nicht extrem sicher"

Brisante Analyse zu Kreml-Chef Wladimir Putin lässt in der ZIB2 aufhorchen. Auch Marsalek ist Thema.

In der ZIB2 warnt der Geheimdienstexperte Andrej Soldatow im Gespräch mit Margit Laufer alle Zuseher vor den geheimen Putin-Plänen. Der "dreht im Ukraine-Krieg an Eskalationsschraube" und will somit alle einschüchtern, die der überfallenen Ukraine beistehen wollen.

"Österreich ist nicht extrem sicher. Wenn ich nach Österreich reise, dann treffe ich Vorkehrungen", sagt der Experte, als er von Laufer gefragt wird, ob Österreich vor russischen Aggressionen und Geheimdienstlern sicher sei.

Marsalek und andere kleine Spione

"Wir sollten Putins Nachrichtendienste mit den stalinistischen Nachrichtendiensten in den 40er Jahren vergleichen. Die greifen auf Ausländer zu, wie den Österreicher Marsalek", so Soldatow. "Das ist eine neue Taktik."

Auch die Anklage wegen Missbrauchs der Amtsgewalt gegen einen früheren Top-Botschafter ist Thema. Damit die Dinge funktionieren, müssen viele Dinge angepasst werden, sagt der Experte. "Die Gesetze sind zu wenig streng und es braucht mehr Austausch der EU-Länder."