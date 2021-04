Gesundheitsminister Mückstein lebt in Scheidung

Neo-Minister Mückstein gibt Einblicke in sein Privatleben.

Wien. Seit der Angelobung und der ersten öffentlichen Auftritte mit Jeans und "New Balance"-Sneakers gab es Diskussionen um das Outfit des neuen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein (Grüne). Jetzt klärte er auf, wie er zu seinem Look kam: Der zweifache Vater zweier Töchter habe in seiner neuen Wohnung nur ein eingeschränktes Repertoire an Garderobe erklärte er jüngst in einem Interview. Er lebe mit seiner Frau in Scheidung und sei erst im Dezember ausgezogen. Das allermeiste stehe noch im Abstellraum, so Mückstein. Zwar habe er auch Anzugschuhe, würde aber die Sneakers vorziehen.

Der Look des neuen Ministers

Mückstein gibt sich betont jugendlich. Statt teuren Designer-Anzügen gibt es Levis Jeans im Used-Look, statt einer teuren Uhr Marke Rolex, Glashütte oder Breitling, trägt „Dr.Cool“ eine Apple Watch Series 5.

Erster Auftritt mit Öko-Sneaker

Apple Watch Series 5 mit zweifarbigem Sport-Loop-Band, Levis 501 Jeans und adidas Men's Crazychaos runnig shoes.

Auch bei seinem ersten Auftritt zeigte sich der stilbewusste Minister in Öko-Sneaker der Marke "Veja".

Die Sneaker der Angelobung

Veja V-10 Green

Für besonders viel Aufsehen sorgten die grauen New Balance Sneakers, die Mückstein zu seiner Angelobung trug. Die Frage, ob ein Minister bei so einem feierlichen Anlass so leger gekleidet sein soll, sorgte für reichlich Diskussionsstoff auf Social Media.

New Balance Sneaker low ML-373