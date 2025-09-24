Eklat um Red-Bull-Ohrringe im Parlament

Die Ohrringe von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sorgten im Parlament für Zündstoff.

Die Grünen brachten am Mittwoch im Parlament ein Verlangen auf eine kurze Debatte zu einer Anfragebeantwortung der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ein. Dabei ging es unter anderem um die Wiedereröffnung des Red-Bull-Hangar 7, bei dem auch Eurofighter zum Einsatz kamen.

Der Landesverteidigungs-Sprecher der Grünen, David Stögmüller, kritisierte scharf, dass Eurofighter mit Steuergeld auf einer Privatfeier von "Superreichen" eingesetzt werden.

Anschließend ging Stögmüller noch einen Schritt weiter und brachte ein Taferl ins Spiel. Das Bild darauf zeigt Tanner bei einer Pressekonferenz. Dabei sieht man, dass die ÖVP-Ministerin Red-Bull-Ohrringe trägt. "Eine Ministerin als Werbefläche", ärgert sich der Grünen-Abgeordnete.

© Parlament

Tanner nahm die Kritik mit Humor und begann zu lachen. Sie deutete auf ihren Anstecker am Blazer und ihre Handy-Hülle, die für das österreichische Bundesheer werben. Stögmüller lässt das nicht gelten, da dies ja keine private Organisation sei.

© Parlament

Tanner-Konter: "Das überrascht mich"

Nach Stögmüllers Kritik meldete sich auch Tanner zu Wort: "Ich bin als Politikerin einiges gewohnt. Ich bin es auch gewohnt, dass man sich über die Kleidung einer Frau unterhält. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, dass das von den Grünen kommt, das überrascht mich".

ÖVP-General: "Auf ihr Aussehen reduziert"

Auch ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti sprang Tanner zur Seite: „Die Grünen erreichen einen neuen Tiefpunkt, indem sie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner auf ihr Aussehen reduzieren. Anstatt über Sicherheit und Landesverteidigung zu sprechen, instrumentalisieren die Grünen die Ohrringe einer Bundesministerin für billige Polemik."

Und: "Unter Leonore Gewessler entgleiten die Grünen völlig – während ein früherer Vizekanzler Kogler noch Bewusstsein für staatspolitische Verantwortung hatte, wird nun der schäbige Stil der neuen Parteiobfrau Gewessler im Sturzflug fortgesetzt. Ministerin Tanner hat völlig Recht: ‚Kein Flug, den ein Eurofighter absolviert, ist eine Show!‘ Denn Sicherheit, sowohl an den Grenzen wie auch im Luftraum, ist kein Theoriekonzept, sondern erfordert praxisnahe Übungen“