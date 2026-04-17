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1. Mai wird wieder deftig: Kickl zieht in Linz vom Leder

17.04.26, 09:58
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FPÖ-Obmann Herbert Kickl wird am 1. Mai wieder eine Rede in Linz halten.

Erst das FPÖ-Neujahrstreffen, dann die Aschermittwoch-Rede - und in zwei Wochen der 1. Mai. Wie die FPÖ am Freitag bekannt gab, wird FPÖ-Obmann Herbert Kickl auch heuer wieder am Urfahraner Markt eine Rede halten. Die als durchaus bierträchtig bekannte Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr, eine Stunde später sollen die Reden beginnen. Neben Kickl wird noch der oö. FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner das Wort ergreifen.

Letzte Linz-Rede landete vor Gericht

Die 1.-Mai-Veranstaltung gilt neben dem Aschermittwoch-Event als weitere Gelegenheit für den FPÖ-Chef, verbal zuzuschlagen. Die letzte Urfahraner-Rede Kickls hatte sogar gerichtliche Konsequenzen gehabt. Nicht für Kickl selbst, der ja den Schutz der parlamentarischen Immunität genießt. Die FPÖ ist aber - nicht rechtskräftig - wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der FPÖ-Obmann hatte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler als linke Zecke bezeichnet.

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