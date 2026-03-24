50 Seiten Weißmann-Chats: Jetzt soll ORF-Chefin entscheiden

ORF-Chefin Thurnher muss nach Compliance Prüfung über Weißmann entscheiden.

Die Causa, die den ORF in seinen Grundfesten erschüttert, sollte heute ORF-intern (Compliance Stelle) entschieden werden, sagen ORF-Insider in Bezug auf das Arbeitsrecht.

Compliance Stelle hat Chats und Protokolle

Drei Stunden sagte die 35-jährige ORF-Mitarbeiterin vergangenen Donnerstag vor der Compliance-Stelle gegen den mittlerweile zurückgetretenen ORF-Chef Roland Weißmann aus. Rund 50 Seiten – es sollen insgesamt weit mehr Seiten existieren – an ausgedruckten Chats zwischen ihr und dem 58-Jährigen wurden vorgelegt.

Gesprächs-Abschriften und Bilder

Auch Gesprächs-Abschriften und Bilder werden vorgelegt. Material, das bekanntlich auch der ORF-Stiftungsratsspitze vor drei Wochen vorgelegt wurde und die dann Weißmann und dessen Anwalt damit konfrontierten. Diese übermittelten diese Gesprächs-Protokolle.

ORF-Compliance Vertreter

Auch Weißmann sagte mehrere Stunden am selben Tag vor den ORF-Compliance Vertretern und den zugezogenen Anwälten der Kanzlei Brandl und Talos aus. Diese hatte Weißmann übrigens einst mit der Prüfung von Pius Strobls Pensionsvertrag beauftragt. Und diese prüft nun just Weißmann. Der Ex-ORF-Chef dementierte nicht die vorgelegten Chats und Telefonabschriften, sondern beharrte auf „einvernehmliche Chats“ und behauptete seinerseits Fotos erhalten zu haben und, dass die Chatverläufe „aus dem Zusammenhang gerissen“ seien. Laut ORF-Insidern habe er diese aber nicht vorgelegt und auch keine weiteren Chatverläufe.

Wegen Beratungsmandaten unter Druck

Warum er dann zurückgetreten sei? Er behauptet von Lederer und Schütze unter Druck gesetzt worden zu sein. Diese dementieren das. Mittlerweile stehen auch die beiden Stiftungsräte wegen Beratungsmandaten unter Druck.

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Nach diesem Bericht muss ORF-Chefin Ingrid Thurnher über arbeitsrechtliche Konsequenzen gegen Weißmann entscheiden. Im ORF befürchtet man, dass Thurnher sich doch mehr Zeit für die Entscheidung lassen und arbeitsrechtliche Fristen verstreichen lassen könnte. Weißmann stellt Ansprüche von 3,2 Millionen Euro.