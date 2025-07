SPÖ: FPÖ "Feigste Partei Österreichs"

Die SPÖ rückte zu einer Breitseite gegen die FPÖ und ihren Chef aus - und kündigte eine neue Aktion an.

Am Donnerstag startete die SPÖ einen Frontalangriff auf die FPÖ. Das Kürzel FPÖ stehe für die "Feigste Partei Österreichs", wetterte SPÖ-Parteimanager Klaus Seltenheim. "Die FPÖ wird immer extremer", sagte er: "Sie entstellt sich jetzt zur Kenntlichkeit."

Bei den Regierungsverhandlungen sei Kickl "zu feige" gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt gebe es erschreckende Vorfälle.

Neue Kampagne gegen Extremismus angekündigt

Er kündigte eine Aktion in der Art von "Wir sind mehr" an. Man wolle gemeinsam mit anderen ein Zeichen setzen. "Am Samstag marschieren Neonazis durch Wiens Straßen, FPÖ-Mitarbeiter organisieren das mit", sagte Seltenheim. "Am nächsten Tag die Razzia gegen Leute in Kärnten, die sich mit Antifaschismus beschäftigen."

Der SPÖ-Generalsekretär sagte: "Wir bleiben eine antifaschistische Partei." Das werde man in einem breiten Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft und anderen Organisationen in den kommenden Tagen zeigen.