Stadt in Österreich schafft Barzahlung ab

In Schärding sorgt eine neue bargeldlose Parkgarage für mächtig Wirbel.

Die Aufregung um die neue Bezahlregelung in der Schärdinger Parkgarage reißt einfach nicht ab.

Seit in der Garage nicht mehr bar bezahlt werden kann, hagelt es heftige Kritik von den Bürgern. Besonders ältere Menschen würden durch diese Umstellung benachteiligt werden. Wie "Mein Bezirk OÖ" berichtet, machen mittlerweile viele Betroffene ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft.

Kritik in sozialen Netzwerken

Die Umstellung auf das rein digitale System stößt bei vielen auf Unverständnis. Eine Userin schreibt im Netz: "Eigentlich schon traurig. Denkt da mal wer auch an die ältere Generation, die meistens kein Smartphone hat oder sich einfach nicht auskennt mit sowas? Muss denn alles immer nur mehr bargeldlos sein?"

Das Unverständnis über die Abschaffung der traditionellen Münzzahlung teilt ein Großteil der Online-Community.

Vorwurf der Ausgrenzung

Noch deutlicher wird ein anderer Schärdinger in seiner Kritik. Er schreibt: "Früher ist man hineingefahren, hat bar bezahlt und ist wieder rausgefahren. Heute braucht man Kennzeichen, Karte, App oder Nachzahlung übers Portal."

Besonders hart geht er mit den Verantwortlichen ins Gericht: "Die Menschen, die kein Smartphone haben, lieber bar zahlen oder mit dem ganzen System schlicht nichts anfangen können, werden einfach mitgedacht? Nein - die werden aussortiert."

"In keinem Fall jemanden ausschließen"

Verkehrsstadtrat Stefan Wimmer (SPÖ) geht auf die Vorwürfe ein. "Wir wollten in keinem Fall jemanden ausschließen", sagt er. Die Umrüstung sei schon länger geplant gewesen, der Einbruch in die Anlage habe die Sache lediglich beschleunigt. Zudem sei das neue videobasierte System "innovativ und zukunftsweisend".