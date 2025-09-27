Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Van der Bellen, Stocker, Meinl-Reisinger
© APA/BKA/CHRISTOPHER DUNKER

Aufgedeckt

Von wegen sparen: Staatsspitze mit drei (!) Fotografen in New York

27.09.25, 16:45
Teilen

Die Spitzen der Republik sind nach New York gereist: der Bundespräsident, der Kanzler und die Außenministerin. Daheim herrscht Budget-Krise, trotzdem hatte jeder seinen eigenen Fotografen mit dabei.

Eine weite Reise und das zu dritt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sind in die USA gereist, um Österreich bei der UNO-Vollversammlung zu vertreten. Mit dabei waren gleich drei Fotografen. Begründet wird das mit unterschiedlichen Terminen, die der Bundespräsident, der Kanzler und die Außenministerin in New York absolvierten.  

Das Kanzleramt rechnet gegenüber oe24 vor, dass alleine Bundeskanzler Stocker während seines Aufenthalts bei der UNO-Generalversammlung in New York über 30 Termine hatte. Nur ein Bruchteil davon (Anm. 5 Termine) habe zusammen mit dem Bundespräsidenten und der Außenministerin stattgefunden, da beide auch ein separates Programm hatten.

Alle drei seien selten zur gleichen Zeit am selben Ort gewesen, da die Termine in unterschiedlichen Orten über die Bühne gingen. Der Großteil fand im UN-Headquarter statt, aber auch an der österreichischen Ständigen Vertretung bei der UNO und an den ständigen Vertretungen anderer Länder.

"Umfassendes Bildmaterial" 

Um jeden dieser Termine auch zu dokumentieren und "den österreichischen Medien zu jedem Termin umfassendes Bildmaterial zur Verfügung" zu stellen, "hat jede Delegation einen eigenen Fotografen dabei", erklärt das Bundeskanzleramt in einer Stellungnahme gegenüber oe24.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden