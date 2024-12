Diese Hotels & Chalets sind über Silvester noch frei

Lust auf Silvester in den Alpen? Entdecken Sie freie Hotels und Chalets in Österreich und Südtirol für einen unvergesslichen Jahreswechsel. Feiern Sie ins neue Jahr, genießen Sie die winterliche Atmosphäre und entspannen Sie in gemütlichen Unterkünften – jetzt noch Last-Minute buchen!

Diese Hotels & Chalets sind an Silvester noch nicht ausgebucht

1. Hotel Madlein Ischgl

Das Hotel Madlein in Ischgl ist der perfekte Ort, um Silvester in den Alpen zu feiern. Mit seiner Mischung aus modernem Design und dem traditionellen Charme eines alpinen Hotels bietet es eine einmalige Atmosphäre. Nach einem aufregenden Tag auf den Pisten von Ischgl können Gäste in der exklusiven Wellnessoase entspannen oder sich von der exzellenten Küche verwöhnen lassen. Hier trifft luxuriöser Komfort auf alpine Tradition – ideal für alle, die neben Wintersport auch erstklassigen Service und Erholung suchen. Wenn ihr also noch eine Last-Minute-Unterkunft für Silvester braucht, ist das Hotel Madlein eine gute Wahl.

2. Venedige Lodge

Silvester in den Alpen – warum nicht in der Venediger Lodge? Direkt in Neukirchen am Großvenediger gelegen, bietet die Lodge nicht nur einen spektakulären Blick auf die Kitzbüheler Alpen und die Hohen Tauern, sondern auch eine direkte Anbindung an die Wildkogel Arena. Skifahrer, Wanderer und Mountainbiker kommen hier das ganze Jahr über auf ihre Kosten, und auch über den Jahreswechsel ist die Region ein Winterparadies. Die gelungene Mischung aus dem fast 100 Jahre alten Gasthof Neuhof und der modernen Lodge sorgt für eine ganz besondere Stimmung. Der perfekte Ort also, um das alte Jahr hinter sich zu lassen und das neue Jahr in einem gemütlichen, stilvollen Ambiente zu begrüßen.

3. Mons Silva Chalets in Südtirol

Die Mons Silva Chalets in Südtirol bieten den perfekten Ort für einen unvergesslichen Silvesterurlaub. Mit beeindruckenden Panoramafenstern und großzügigen Terrassen, die einen atemberaubenden Blick auf die Südtiroler Berge bieten, wird die Natur Teil des luxuriösen Chalets. Die hochwertige Ausstattung und der Service eines 5-Sterne-Hotels sorgen für höchsten Komfort. In der exklusiven Lage am Waldrand kannst du die Ruhe genießen und dem Alltag entfliehen. Egal, ob du als frisch vermähltes Paar, mit der Familie oder Freunden verreist – in den Mons Silva Chalets findet jeder das passende Chalet für sich.

4. Werzers am Wörthersee

Silvester im Werzers 4 Sterne Hotel am Wörthersee verspricht ein einzigartiges Erlebnis. Die einmalige Lage direkt am See sorgt für eine atemberaubende Aussicht und eine besonders entspannte Atmosphäre. Hier kannst du das alte Jahr in stilvollem Ambiente ausklingen lassen und das neue Jahr mit einem unvergesslichen Blick auf den See begrüßen. Die perfekte Kombination aus Entspannung, Genuss und Bewegung macht das Hotel zum idealen Ort für eine aktive und zugleich erholsame Silvesterfeier. Vom Wellnessbereich bis zu kulinarischen Highlights bietet das Werzers alles, was du für einen entspannten Jahreswechsel brauchst.

5. Hotel Goldener Berg

Das Hotel Goldener Berg in Lech am Arlberg ist der perfekte Ort, um Silvester in absoluter Ruhe und Natur zu verbringen. Auf 1.700 Metern Höhe, mitten auf dem autofreien Sonnenplateau des Arlbergs, kannst du das Jahr in einer einzigartigen, friedlichen Atmosphäre ausklingen lassen. Umgeben von einem dramatischen Panoramablick und der beeindruckenden Alpenlandschaft, bietet das Hotel völlige Freiheit und Entspannung. Hier findest du nicht nur Ruhe, sondern auch den Luxus von „ME TREAT“ – einem persönlichen Service, der deinen Silvesterurlaub zu etwas ganz Besonderem macht. Ideal für alle, die das neue Jahr in exklusiver, naturnaher Umgebung begrüßen möchten.

Vielleicht ist ja etwas passendes dabei.