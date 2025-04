× Von Bosporus bis Bodrum: Die schönsten Sommerziele in der Türkei

Sobald die Tage länger werden und die Sonne sich öfter blicken lässt, wächst die Sehnsucht nach türkisblauen Buchten, warmem Sand unter den Füßen und neuen Eindrücken. Wer diesen Sommer das volle Programm aus Sonne, Kultur und Gastfreundschaft sucht, wird in der Türkei garantiert fündig.

Ob pulsierende Metropolen, verträumte Küstenorte oder geheimnisvolle Landschaften – das Land zwischen Europa und Asien bietet Vielfalt wie kaum ein anderes. Und schon die Anreise fühlt sich hier besonders an.

Die schönsten Sommerziele in der Türkei entdecken

1. Istanbul – Die Stadt der Geschichten

Es gibt Städte, die sieht man einmal – und vergisst sie nie. Istanbul ist genau so eine. Der Duft nach Gewürzen, das Rufen der Möwen am Bosporus, der Blick auf die blaue Moschee im Abendlicht: Diese Stadt weckt alle Sinne.

© Getty Images ×

Wer morgens in Europa abhebt, kann schon nachmittags die historischen Gassen von Beyoğlu entdecken – fast ohne Umwege. Mit drei täglichen Direktflügen von Turkish Airlines von Wien aus wird der Übergang in die kulturelle Vielfalt der Türkei zum Kinderspiel.

2. Bodrum – Sommer in Blau und Weiß

Im Südwesten des Landes wartet ein Ort, der wirkt wie aus einem mediterranen Tagtraum: Bodrum. Weiße Häuser, leuchtend pinke Bougainvillea, elegante Segelboote und eine Brise, die nach Meer schmeckt.

© Getty Images ×

Besonders in der Vorsaison ist Bodrum ein Geheimtipp – entspannt, stilvoll und voller Genuss. Und praktischerweise gibt’s auch aus Österreich gute Verbindungen dorthin.

3. Kappadokien – Wo die Erde märchenhaft wird

© Getty Images ×

Wer das Außergewöhnliche sucht, sollte in den Landesinneren reisen: Kappadokien wirkt wie aus einer anderen Welt. Früh am Morgen steigen hier bunte Heißluftballons auf, gleiten über Felsnadeln und Tuffstein-Höhlen, während die Sonne langsam die Landschaft in Gold taucht.

4. Çeşme – Entspannt, stilvoll, ein bisschen boho

An der Ägäisküste, nicht weit von Izmir, liegt Çeşme – ein Ort, der in den letzten Jahren zur Lieblingsadresse der türkischen Städter geworden ist. Und das zurecht: türkisblaues Wasser, elegante Beach Clubs, versteckte Buchten und ein Hauch von Boho-Chic machen den kleinen Ort zu einem echten Sommer-Hideaway.

© Getty Images ×

Besonders schön ist es hier, wenn die Lavendelfelder blühen und abends die Musik aus den Gärten leise bis ans Meer zieht. Mit einem kurzen Anschlussflug nach Izmir sind es von dort nur noch ein paar sonnige Kilometer bis zum Sommerglück.

5. Antalya – Der Klassiker mit Überraschungspotenzial

Kaum ein Ort steht so sehr für Sommerurlaub in der Türkei wie Antalya – und trotzdem gelingt es der Stadt immer wieder, zu überraschen. Ja, es gibt große Resorts und perfekte Strände, aber auch eine charmante Altstadt, antike Ruinen in der Umgebung und kleine Buchten, die fast unberührt wirken.

© Getty Images ×

Mit dem Mietwagen lässt sich die Küste wunderbar erkunden – von den Wasserfällen bei Düden bis zu den Stränden von Olympos. Turkish Airlines fliegt Antalya mehrmals täglich an – praktisch, wenn man flexibel bleiben will oder Last Minute Sonne tanken möchte.