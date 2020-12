Gratis ins 5* Hotel in Dubai

So geht Winterurlaub! Die Airline Emirates schenkt Fluggästen heuer einen Gratisaufenthalt im JW Marriott Marquis Dubai - einem der höchsten 5-Sterne-Hotels der Welt.

Das Wolkenkratzer-Hotel liegt in der Nähe der Dubai Mall, des Burj Khalifa und der Dubai Opera.

Wer noch bis 23. Dezember bei Emirates seine Economy-Tickets für Hin- und Rückflug nach Dubai bucht, der bekommt eine kostenlose Übernachtung in dem Luxushotel. Gültig ist das Angebot für Reisen bis 28. Februar 2021. Beim Flug selbst warten bei Emirates auf alle Reisenden übrigens ein Bordunterhaltungssystem mit 4.500 Kanälen, regional inspirierte Menüs sowie kostenlose Getränke.

Wie sieht ein Winterurlaub in Dubai heuer aus?

Dubai ist offen und empfängt Touristen unter Einhaltung von strengsten Sicherheitsprotokollen, um die Sicherheit seiner Einwohner sowie seiner Besucher zu gewährleisten. Die pulsierende, kosmopolitische Stadt verfügt über ein vielseitiges Angebot mit beeindruckenden Stränden, erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants der Spitzenklasse.

Die Sicherheitsmaßnahmen im Detail:

Als Sicherheitsvorkehrung müssen alle Passagiere bis zu vier Tage vor dem Reisedatum (maximal 96 Stunden) einen PCR-Test machen. Weitere Informationen hier

Masken und Social Distancing

© emirates.com

In Dubai ist das Tragen einer Maske an öffentlichen Orten zu jeder Zeit vorgeschrieben, auch auf Emirates-Flügen. Kinder unter sechs Jahren, die sich mit dem Tragen einer Maske schwertun, sind jedoch von dieser Regel ausgenommen. Die Maske kann beim Besuch von Restaurant oder Cafés abgenommen werden. Social Distancing wird in der ganzen Stadt, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, praktiziert.

Hotels, Einkaufszentren und Veranstaltungsorte in Innenräumen

© mariott.de

Hotels in Dubai, darunter das JW Marriott Marquis, verfügen über kontaktloses Check-In und die Zimmer werden regelmäßig desinfiziert. An allen Veranstaltungsorten in Innenräumen, einschließlich Einkaufszentren, werden am Eingang obligatorische Temperaturkontrollen durchgeführt und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, darunter digitale Speise- und Getränkekarten setzen in Restaurants.

Aktivitäten im Freien

© mariott.de

Abenteuerlustige können in Dubai verschiedenen Outdoor- und Sportaktivitäten nachgehen, die unter Einhaltung strenger Sicherheitsprotokolle durchgeführt werden: Dazu gehören Hubschrauberrundflüge, Heißluftballons, Wüstensafari, Wüstencamping, Dhow-Kreuzfahrten, Kajakfahren und vieles mehr. Alle Sportaktivitäten, die einzeln oder mit 5 oder weniger Personen ausgeübt werden können, sind in Dubai wieder möglich. Dazu gehören Fallschirmspringen und das Ausleihen von Jetskis, Booten und Fahrrädern. Dubais Strände sind offen und es gilt die Abstandsregel – am Strand sowie an Hotelpools müssen jedoch keine Masken getragen werden.

Multi-Risiko-Reiseversicherung bei Emirates

© emirates.com

Für ein möglichst sorgenfreies Reisen bietet Emirates seinen Kunden flexible Buchungsoptionen und eine neue Multi-Risiko-Reiseversicherung - einschließlich COVID-19-Schutz - an. Dieser Versicherungsschutz wird für alle Tickets angeboten, und zwar ohne Zusatzkosten. Emirates hat außerdem ein umfassendes Maßnahmenpaket für jede Reise eingeführt, um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern bestmöglich zu gewährleisten. Dazu gehört die Verteilung kostenloser Hygienesets mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern. Weitere Informationen über diese Maßnahmen und die bei jedem Flug verfügbaren Dienstleistungen gibt’s hier