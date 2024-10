Best of Chalets und Ferienhäuser: Österreichs schönste Refugien

In traumhaften Chalets und Ferienhäusern von der Steiermark bis Tirol genießt man eine atemberaubende Auszeit mit ganz viel Privatsphäre in den schönsten und aussichtsreichsten Lagen. Auch die Spa Bereiche hat man hier ganz für sich alleine.

Der Urlaub im privaten Chalet, Bungalow oder in der eigenen Ferienwohnung boomt. Und hierzulande schießen neue Ferienanlagen bereits wie die Schwammerln aus dem Boden. Nachstehend finden Sie ausgesuchte Luxus-Chalets, Alm-Hütten und Almresorts, die Ihre verdiente Auszeit vom Alltag jetzt zum grandiosen privaten Ereignis mit viel Freiheit und Komfort machen. Und auch Wellness kommt hier nicht zu kurz.

PURESLeben

Dietmar Silly hat sich in seiner Heimat, der Südsteiermark, eine exklusive Ferienhaus-Kollektion zusammengetragen hat. Die zwölf Häuser von PURESLeben liegen 30 Fahrminuten südlich von Graz in Tunauberg, Altenbach und Sausal. Dabei gleicht keines dem anderen, jedes unterscheidet sich in Architektur, Lage und Design. Allen gemein ist, dass man inmitten von Weinbergen, Obsthainen oder Holundergärten maximale Privatsphäre genießt. Dazu kommen noch Außenpool und Panoramasauna.

Premiumhäuser in Traumlage in der Südsteiermark. © PURESLeben ×

Besonders schön und wirklich außergewöhnlich: Stadl Wuggitz. Der 200 Jahre alte Heustadl wurde abgebaut, ausgebessert und zu 100 Prozent originalgetreu wieder aufgebaut. Entstanden ist ein modernes Ferienhaus mit einer authentischen Fassade aus verwittertem Altholz, Naturstein und einer großen Glasfront, die den Blick auf die weite Hügellandschaft der Südsteiermark freigibt.

natur.juwel Alte Schmiede

Achtsam und mit viel Liebe zum Detail haben Judith und Mario Huber eine aus Stein gebaute Schmiede aus dem 17. Jhd. in ein Ferienhaus umgewandelt. Der unprätentiöse Holzbau verknüpft ein Ensemble aus Wohn- und Schlafhaus mit Badehaus, Sauna und Hot Tub, Patio, Wintergarten und Terrasse. Gemeinsam bieten 100 m2 viel Platz und weite Ausblicke für entspannte Urlaubstage.

Herrlicher Rückzugsort in Göstling an der Ybbs. © natur.juwel Alte Schmiede ×

Von der windgeschützten Terrasse genießt man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge der Ybbstaler Alpen und abends einen unvergesslichen Sternenhimmel. Hochwertig, komfortabel und gemütlich ausgestattet verspricht das Chalet einen wohligen Rückzug für 2 Personen, um Entschleunigung zu genießen.

PURADIES Chalets

Auf einem Sonnenplateau am Fuße des Asitz, umgeben von Natur pur und den Bergrücken und Hügeln der Leoganger Bergwelt, breitet sich das Naturresort PURADIES mit seinen 14 Premium-Chalets, stylishen Suiten und Zimmern aus.Der Bergbauernhof, dessen Geschichte fast 700 Jahre zurückreicht, ist seit 1845 im Familienbesitz. Aus dem Erbe hat Familie Madreiter das PURADIES erschaffen, ein Naturresort auf 300.000 Quadratmetern mit Bauernhof – dieser ist sogar biozertifiziert.

Auf einem Sonnenplateau in Leogangs schönster Lage. © PURADIES Chalets ×

Die Gäste können sich ihr Frühstücksei selbst im Hühnerstall holen und gleichzeitig mit den Kindern die Hasen, Ziegen und Schafe besuchen. Top ist der Familien-Schwimmbereich mit Indoor-Kinderpool, separat vom ruhigen Adults-only-Wellnessbereich. Darüberhinaus gibt es einen Outdoor-Infinity-Pool mit Inneneinstieg.

ALPS RESORTS

Bereits 2011 gegründet, ist ALPS RESORTS einer der führenden Anbieter von Chalet-,Glamping-und Ferienhausurlaub in Österreich und Bayern. Das Angebot des Unternehmens mit Sitz in Kitzbühel und am Kreischberg umfasst mittlerweile mehr als 30 Ferienresorts mit insgesamt über 1.000 Unterkünfte und 6.000 Betten.

Ferientraum in der Nähe des Ossiacher Sees. © ALPS RESORTS ×

Einen perfekten Wanderurlaub in Kombination mit Wellness in den Kärntner Alpen verspricht das Bergresort Gerlitzen by ALPS RESORTS in der Nähe des Ossiacher Sees. Im Resort warten unterschiedliche Ferienwohnungen für bis zu 6 Personen. Im ALPS Spa kann man zwischen Pool, Sauna und Dampfbad wählen.

Ferienwohnungen direkt Wandergebiet und an der Skipiste. © ALPS RESORTS ×

Legeren Luxus in bester Lage verspricht das neue Almresort Sonnenalpe Nassfeld by ALPS RESORTS. Die Ferienhäuser liegen in 1.500 Meter Seehöhe und punkten mit Wohlfühlambiente auf höchstem Niveau. Neben privaten Saunen, einem Fitnessbereich, voll ausgestatteter Küche und stilvoller Einrichtung ist das Resort im Herbst auch idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Biketouren. Auch der Pressegger See befindet sich in der Nähe. Im Winter profitieren die Gäste von der Lage direkt an der Piste mit Ski-in/Ski-out.

Bergresort Hauser Kaibling mit Traumlage am Berg und an den schönsten Wanderrouten der Region Schladming-Dachstein. © ALPS RESORTS ×

Auch das Premium-Bergresort Hauser Kaibling liegt direkt an der Skipiste des Hausberges von Schladming bzw. an den schönsten Wanderrouten von Schladming-Dachstein. Die Chalets sind zwischen 60 und 150 m2 groß und bieten Platz für bis zu 10 Personen. Sie verfügen über einen eigenen Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool oder privaten Pool.

Whirlpool auf der Terrasse in den Alpenchalets Biberwier by ALPS RESORTS. © ALPS RESORTS ×

Die Tiroler Zugspitz Arena liegt auf der Sonnenseite von Deutschlands höchstem Berg zwischen Wetterstein, Mieminger Gebirge und Lechtaler Alpen. Direkt an den Marienbergbahnen entstanden die Alpenchalets Biberwier by ALPS RESORTS (bis 130 m2, maximal 10 Personen).

Die Massivholzbau-Chalets haben allesamt einen eigenen Wellnessbereich mit Sauna und teilweise Jacuzzi-Hot Pot auf der Terrasse. Die großflächigen Panoramafenster holen das Zugspitzmassiv mitten in den Wohnbereich. Die elf Pistenkilometer vor der Haustür sind zudem ideal für Familien und Genuss-Skiläufer.