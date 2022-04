Missionswerke Österreich rocken für die Ukraine

Am 29. April findet das Electric Church Charity-Konzert in der Votivkirche statt. Der Reinerlös aus dem Ticketverkauf der Electric Church geht zugunsten der Direkthilfe für Binnenflüchtlinge und für den Wiederaufbau. oe24 verlost jetzt 2x2 Karten für die VIP Vorstellung am 28.April!

Ursprünglich wollte der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Pater Karl Wallner, anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Missio in Österreich, mit der Electric Church ON A HILL am 29. April 2022 in der Votivkirche um Spenden für den Bau des Sankt-Karl-Borromäus-Krankenhaus in Südostafrika bitten.

„Überschattet vom Krieg in der Ukraine werden wir als Missio Österreich in der Votivkirche ein lautstarkes und unüberhörbares Zeichen setzen. Wir wollen mit dem Reinerlös unseres Konzerts den Menschen in der Ukraine unkompliziert helfen und schon jetzt an den Wiederaufbau denken. Gleichzeitig sammeln wir auch für den Bau unseres Krankenhauses, denn wir dürfen die Menschen in Afrika nicht vergessen!“, so Pater Karl Wallner.

Missio unter Top 10 österreichischer Non Profit Organisationen

Karten für das Charity-Konzert gibt es ab 24 Euro unter www.oeticket.com und in allen Vorverkaufsstellen. Missio Österreich ist unter den Top 10 der österreichischen Non Profit Organisationen, Inhaber des Spendegütesiegels. Absetzbare Spenden sind jederzeit möglich auf www.missio.at

Electric Church Charity-Konzert zugunsten Ukraine Hilfe

Am 29. April verwandelt der Star-DJ und international anerkannte Musikproduzent Sergio Manoel Flores die Votivkirche zur Konzertbühne und lässt diese durch die unterschiedlichen musikalischen Welten der Klassik, des Pop und der elektronischen Musik miteinander verschmelzen. Neben Flores stellen sich weitere namhafte Künstlerinnen und Künstler in den Dienst der guten Sache, wie der Stargeiger Yury Revich, der schwedische Stimmkünstler Linus Norda, Singer-Songwriterin Loretta Who, Countertenor Nils Wanderer, der aus seinen Auftritten in der Wigmore Hall London, des Barbican Centre London und der Philharmonie Berlin bekannt ist oder das vierköpfige Streichensemble unter der Leitung von Magdalena Wieckowska.

Inszeniert wird das Spektakel mit opulenten Videoprojektionen vom international tätigen Künstlerduo Gery und Eva Herlbauer, 4youreye ProjectionArt. Es erwartet damit die KonzertbesucherInnen ein Erlebnis für alle Sinne.

Musikalisch inszenierte Geschichten über Ghandi, Luther und Mutter Teresa

Im neuen Programm ON A HILL dreht sich alles um die relevantesten und zeitlosesten Passagen aus der Bibel: die Bergpredigt. Auf musikalische Art und Weise werden kunstvoll inszenierte und spannende Geschichten erzählt. Im Mittelpunkt stehen Persönlichkeiten wie Mahatma Ghandi, Martin Luther King jr., Mutter Teresa oder Franz von Asissi, die durch die Aussagen der Bergpredigt beeinflusst wurden.

„Wir zeigen in unserem aktuellen Programm, dass die Inhalte der Bergpredigt nicht nur für die Gesellschaft im allgemeinen Gültigkeit haben, sondern das Leben der Menschheit zum Besseren verändern. Wenn sich jeder einzelne auch nur zu einem kleinen Teil daranhalten würde, gäbe es viel mehr Frieden auf der Welt“, skizziert Sergio Manoel Flores die Message dahinter.



„Electric Church interpretiert einen ganz tiefen Glaubensinhalt modern und frisch und speziell auch für die jüngere Generation greifbar. Auf diese Weise können an diesem Abend viele Menschen mit der positiven Botschaft erreicht werden, Gutes zu tun“, erklärt Pater Karl Wallner. „Gemeinsam können wir Leben retten. Bitte helfen Sie uns dabei!“, so Pater Karl Wallner.





