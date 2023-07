Vom Zelt bis zur Luxusvilla. Wer das Inselparadies Madeira authentisch erleben möchte, mietet sich in einem der über 1.000 Airbnb Unterkünfte ein. Wir haben drei ganz unterschiedliche Ferienquartiere getestet.

Ein paar erntefrische Bananen aus dem eigenen Garten. Vielleicht ein paar Eier dazu, die die Hennen heute Früh gelegt haben? Und eine Handvoll Kartoffeln, die soeben aus der Erde geholt wurden. Mit diesen Geschenken unsers Gastgebers Duarte beginnt ein neuer, traumhafter Tag auf Madeira.

Zuhause auf Zeit

Wir sind einquartiert in der Casa Sol e Vista, an einem der Steilhänge von Arco de Calheta an der Südküste der Insel. Zwischen Bananenstauden und Gemüsebeeten, in absoluter Ruhe, liegt das ehemalige Elternhaus von Duarte. Vor einigen Jahren hat er es umgebaut, erweitert und modernisiert – sodass es heute Gästen aus aller Welt als gemütliches Airbnb-Zuhause auf Zeit dient. Gästen wie uns, die das authentische Madeira in einer Privatunterkunft erleben wollen. Hier fühlen wir uns familiär geborgen, und genießen zugleich traumhaftes Urlaubs-Feeling. Der beruhigende Blick auf den weiten Atlantik hinaus ist allgegenwärtig: ob vom Garten, vom Pool, oder sogar vom Schlafzimmer aus. Idylle pur, und das nur eine gute halbe Stunde von der Hauptstadt entfernt.

Bezaubernde Inselhauptstadt

Dort hat vor wenigen Tagen diese fantastische Madeira-Reise begonnen. Nach unserer Ankunft mit dem Wizz Air Direktflug von Wien haben wir die ersten Tage zunächst im quirligen und wunderschönen Funchal verbracht. Das soeben neu eröffnete Barceló Funchal Old Town ist der perfekte Ausgangspunkt, um die City zu erkunden. Absolut empfehlenswert ist ein Besuch im Monte Palace, den man am besten mit der städtischen Seilbahn erreicht. Über eine Fläche von 70.000 Quadratmetern erstreckt sich eine Oase, die eine riesige Sammlung exotischer Pflanzen aus aller Welt beherbergt. Die botanische Vielfalt prägt generell das Stadtbild, dafür sorgt das subtropische Klima. Die Lage am warmen Golfstrom beschert Madeira das ganz Jahr über angenehme Temperaturen, von etwa 18°C im Winter und 25°C im Sommer. Außerdem ist sie auch im Winter von der Sonne verwöhnt – hier gibt’s täglich 10 bis 11 Stunden Tageslicht. Dieser ewige Frühling sorgt dafür, dass beinahe die ganze Insel das gesamte Jahr über von einer üppigen Blütenpracht überzogen ist.

Von der Stadt ins Zelt

Um möglichst viel von dieser prachtvollen Natur zu erleben, zieht es uns von der City schnell hinaus in die kleinen Ortschaften. Von Duarte und seiner wunderbaren Casa führt uns die Route weiter zu einem der wohl abenteuerlichsten Airbnb Unterkünfte auf Madeira – einem Glamping-Zelt an der rauen Steilküste im Westen. Am frühen Abend treffen wir unseren Gastgeber beim vereinbarten Treffpunkt: dem Parkplatz der Seilbahn von Achadas da Cruz. Untertags geht´s hier in der Gondel mehr als 450 Meter senkrecht in die Tiefe. Abends ist es menschenleer. Und direkt neben der Seilbahn-Station liegen die beiden Zelte von „Superhost“ Albert. So werden bei Airbnb die besonders erfahrenen Gastgeber*innen bezeichnet. Fast 1.500 Bewertungen können nicht irren – dieses Plätzchen ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Unser Zelt ist umgeben von einem Garten voll tropischer Blütenpracht, der Blick von unserer Terrasse auf den Ozean ist episch.

Paradiesische Natur

Madeira lässt sich übrigens mit dem Mietwagen ganz hervorragend erkunden. Die Insel ist gerade mal 57km lang und 22km breit, die atemberaubenden Küstenstraßen und die spektakuläre Höhenstraße im Landesinneren sind perfekt ausgebaut. Als wir hier unterwegs sind, verstehen wir schnell den Beinamen „das Hawaii von Europa“. Madeira gehört zu Portugal und wirkt doch wie von einer anderen, besseren Welt. Die Natur ist mächtig, wild, eigensinnig - aber zugleich sanft und einladend. Die Pflanzenwelt grünt und gedeiht in Frieden und Harmonie. Die frische Luft belebt die Sinne. Die Sicht ist glasklar, die Seele hellwach und federleicht.

Tage am Pool

Nach vielen Wanderungen in der Natur und Erkundungstouren in malerischen Küstenorten wird zum Abschluss der Reise nochmal so richtig entspannt. Wir mieten uns für einige Tage in der Villa Eden Nature in Prazeres ein. Auf der großen Sonnenterrasse und im beheizten Pool genießen wir nochmal intensiv den Ausblick auf den Atlantik, während wir die herrlichen Tage Revue passieren lassen.

Infos

Anreise

Wizz Air. Europas am schnellsten wachsende Fluggesellschaft hat gerade ihr sechstes, nagelneues Flugzeug in Wien stationiert. Die Airline betreibt die jüngste Flugzeugflotte in Europa, das Durchschnittsalter der am Flughafen Wien stationierten Flugzeuge liegt überhaupt bei weniger als 2 Jahren. Kein Wunder also, dass Wizz Air die niedrigsten Kohlendioxid-Emissionen pro Passagierkilometer in Europa hat. Als einzige Fluglinie verbindet sie derzeit Wien direkt mit Madeira, dreimal pro Woche geht’s von Schwechat nach Funchal bzw. retour. Ab ca. 200€.

Schlafen

Casa Sol e Vista. Wie es der Name schon sagt – dieses gemütliche Haus bietet einen Top-Ausblick auf den Ozean und viel Sonne den ganzen Tag. Abkühlung findet man im Pool und im großen Garten. Für entspannte Grill-Abende gibt’s eine große Barbecue-Ecke. Gastgeber Duarte bringt immer wieder frische Eier, Bananen und Gemüse vorbei. Ab ca. 110€ pro Nacht, bis zu 6 Gäste.

Glamping in Achadas da Cruz. Die beiden Zelte von Superhost Albert liegen ganz oben an der Steilküste. Küche, Bad und Schlafzimmer sind bestens ausgestattet, der Blick von der Terrasse ist atemberaubend. Ab ca. 100€ pro Nacht, für maximal 3 Gäste.

Villa Eden Nature. Diese Unterkunft bietet höchsten Komfort und viel Platz. Ein riesiges Wohnzimmer, eine moderne Küche sowie vier Schlafzimmer sorgen für einen entspannten Aufenthalt. Ab ca. 275€ pro Nacht, bis zu 8 Gäste.

Barceló Funchal Old Town. Das Fünf-Sterne-Refugium liegt im historischen Zentrum der Inselhauptstadt. Bei der Renovierung wurden sechs Gebäude aus dem 17. Jahrhundert zu einem eleganten Ensemble mit 111 Zimmern und Suiten vereint. Absolutes Highlight ist die Aussicht von der Rooftop Bar samt Pool, auf den Atlantik und die Altstadt. Ab ca. 170 Euro pro Nacht/Zimmer.

Erleben

Levada-Wanderungen. Entlang der rund 3.000km langen Bewässerungssysteme auf der ganzen Insel führen zahlreiche Wanderungen, auch in die entlegenen Gebiete Madeiras. Manche bieten fantastische Ausblicke auf die Atlantikküste, andere wiederum herrliche Einblicke in die unberührte Natur in den grünen Tälern. Viele Routen samt Höhenprofil, Länge etc. findet man auf der offiziellen Website www.visitmadeira.pt

Natürliche Pools in Porto Moniz. Salzig und felsig, und dennoch sanft und wohltuend sind die natürlichen Pools „Piscinas Naturais“ aus vulkanischem Fels in Porto Moniz. Sie sind eine außergewöhnliche Verbindung zwischen kargem Lavafels und tiefblauem Ozean. Die Becken eignen sich nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zum Tauchen, da sie an manchen Stellen mehrere Meter tief sind.

Kurz Check

Website. Umfangreiche Infos, viele Fotos und Tipps findet man auf der offiziellen Seite des Madeira Tourismus.

Sport. Egal ob Wandern, Mountainbiken und Trailrunning – an den Küsten Madeiras findet sich zahlreiche, herrliche Routen mit Top-Ausblicken auf den Atlantik. Interaktive Karten auf der neuen Website www.madeiraoceantrails.com