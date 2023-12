Advent in Wien: Die besten Adressen voller Adventzauber

Weihnachts-Shopping und Christkindlmärkte sind gute Gründe für einen Wien-Trip vor Weihnachten.

Auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken landen im Advent viele Wiener:innen und Nicht-Wiener:innen in der City und arbeiten sich durch die Shops in den Einkaufsmeilen der Hauptstadt. Nicht nur am Graben, dem Kohlmarkt oder auf der Mariahilfer Straße findet man schöne Gaben für das große Fest, auch ein Besuch auf den vielen Christkindlmärkten zahlt sich aus.

30 Jahre Art Advent, Karlsplatz

Wer das Besondere liebt, sollte neben obligatorischen Ausflügen auf den Rathausplatz und den Spittelberg, dem Art Advent am zentral gelegenen Karlsplatz eine Chance geben. Dieser etwas andere Weihnachtsmarkt widmet sich heuer zum 30. Mal dem einzigartigen Kunsthandwerk aus Österreich. Unter den regionalen, fairen, ökologischen und nachhaltigen Stücken aus Keramik, Glas oder Holz, zwischen Schmuck, Kosmetik und Lederwaren findet man einzigartige Geschenke für seine Lieben.

Atmosphere Rooftop Bar, The Ritz-Carlton

Am Christkindlmarkt riechen Punsch, Maroni und Kaiserschmarrn verführerisch nach Weihnachten, am Dach des Luxushotels The Ritz-Carlton, auf dem sich die noble Atmosphere Rooftop Bar versteckt, gibt es in gehobener Atmosphäre Wiens höchsten Weihnachtsmarkt mit Glühwein, heißer Schokolade, Gulasch und frischen Buchteln. Für edle Après-Ski-Atmosphäre stehen Gondeln bereit, in denen man seine kalten Füßen und frierenden Hände wieder aufwärmen kann.

Schaubackstube, Demel

Die Schaubackstube Demel vollführt vorweihnachtliche Genuss-Kunststücke direkt vor den Augen der Gäste. Am Kohlmarkt im ersten Bezirk kann man in der ehemaligen K.u.k. Hofzuckerbäckerei den Zuckerbäcker:innenn in der Vorweihnachtszeit beim Keksebacken über die Schulter schauen.

Florale Weihnachtsstimmung, Hirschstetten

Zauberhaftes Adventambiente erstreckt sich über die Blumengärten Hirschstetten in der Vorweihnachtszeit in Wien. Highlight ist die florale Weihnachtsausstellung, die heuer Weihnachtsmärchen gewidmet ist. Wer die Stationen absolviert hat, genießt dann Charity-Punsch und Bio-Schmankerl und stöbert beim traditionellen Weihnachtsmarkt nach Geschenken.