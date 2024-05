× Die schönsten Ausflugsziele für den Frühling in Österreich

Österreich blüht und die Natur zeigt sich gerade von ihrer schönsten Seite. Wer will da schon drinnen bleiben? Folgende Ausflugsziele warten nur darauf, besucht zu werden.

Österreich ist das Land der Berge, der Seen und der Kultur. Bei der riesigen Auswahl an Ausflugszielen wird Ihnen bestimmt nicht langweilig, denn da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir haben einige traumhafte und einzigartige Erlebnisse in Österreich zusammengestellt, für Ihr nächstes Abenteuer in der Heimat.

Schluss Schönbrunn

© Getty Images ×

In Wien gehört definitiv das Schluss Schönbrunn zu den Must-Sees. Die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger eignet sich auch perfekt für einen Ausflug mit der ganzen Familie. Ebenso sehenswert ist der umliegende Schlossgarten mit Brunnen und Statuen, dem Tiergarten sowie dem Palmenhaus. Ein Besuch ist hier sicher eine der schönsten Unternehmungen, die Sie zu dieser Jahreszeit in Österreich machen können, da Schönbrunn mit den Sonnenstrahlen aus dem Winterschlaf erwacht und es viel zu entdecken gibt.

Festung Hohensalzburg

© Getty Images ×

Die Festung prägt seit knapp 950 Jahren die Silhouette der Mozartstadt und zählt zu den größten Wahrzeichen in Salzburg. Wanderbegeisterte können auch zu Fuß den Aufstieg zur Festungsanalage wagen. Da der Weg recht steil ist, bevorzugen die meisten Menschen allerdings die bequemere Variante mit der Festungsbahn, die auf einer kurzen Strecke den steilen Weg nach oben zurücklegt. Oben angekommen erwartet Sie eine imposante Festungsanlage sowie ein toller Ausblick auf die umliegenden Berge und Höhenzüge des Salzburger Beckens.

Krimmler Wasserfälle im Nationalpark Hohe Tauern

© Getty Images ×

Ein atemberaubendes Naturschauspiel zeigt sich im Nationalpark Hohe Tauern. Die Rede ist von den Krimmler Wasserfällen. Sie gehören tatsächlich zu den größten ihrer Art in ganz Europa. Die gewaltigen Wassermassen stürzen 380 Meter über drei Stufen vom Berg ins Tal hinab. Vom vier Kilometer langen Wasserfallweg lässt sich das tosende Spektakel am besten bewundern. Das tosende Rauschen und die schäumende Gischt machen einen Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Grüner See, Steiermark

© Getty Images ×

Wer in der Steiermark auf der Suche nach einem Ausflugstipp ist, ist am Grünen See genau richtig. Kein Wunder, denn aufgrund seiner einzigartigen Farbe und seiner wunderschönen Umgebung gilt dieser Platz als einer der schönsten Österreichs. Der Schmelzsee füllt sich im Frühjahr mit kristallklarem Wasser. Die Umgebung bietet sich hervorragend für ein nettes Familienpicknick an und auch an Wandermöglichkeiten mangelt es nicht.

Naturpark Hohe Wand

© Getty Images ×

Im Naturpark Hohe Wand gibt es immer etwas zu entdecken und zu erleben. Hier können Sie eine Wanderung durch die idyllische Kulisse machen, die von beeindruckenden Steilwänden begrenzt ist oder eine geführte Lama- und Alpakawanderung erleben. Das Ausflugsziel eignet sich perfekt, um einmal den Alltag zu vergessen und weit ins Land hineinzublicken.

Aussichtsturm Pyramidenkogel

© Getty Images ×

Hier erwartet Sie eine wahre Welt-Sensation. Der Pyramidenkogel ist nämlich der höchste Aussichtsturm der Welt, der weitgehend aus Holz gefertigt ist. Der Turm selbst ist aus Lärchenholz und Stahlstreben gefertigt und ragt ganze 100 Meter in die Luft. Ausdauerfans können die 400 Stufen auf den Turm erklimmen. Es führt aber natürlich auch ein bequemer Panorama-Aufzug hinauf. Wer Mut hat, saust im Anschluss auf der höchsten geschlossenen Gebäuderutsche Europas wieder hinab.

Wachau

© Getty Images ×

Zweifelsohne ist die Wachau eine der schönsten Regionen für einen gemütlichen Familienausflug. Hier befinden sich einige UNESCO-Weltkulturerbestätten wie die mittelalterlichen Stadt Dürnstein. Die Wachau ist ein Erlebnis für alle Sinne: An den Hügeln und Weinbergen sowie den bemerkenswerten Ruinen und Schlösser kann man sich einfach nicht sattsehen.