× Urlaubsparadies Wörthersee: Die schönsten Hotspots

Österreich von einer seiner schönsten Seiten entdecken: Am beliebten Wörthersee findet man Erholung, Action, Spaß und neue Hotspots!

Dieser See ist eine Legende: Der Wörthersee, eingebettet in einen wunderschönen Landschaftsgürtel aus Wäldern und Hügel, punktet mit seinem türkis-blauen Wasser (was ihm den Beinamen: „Karibik Kärntens“ eingebracht hat!), grandiosen Events und wunderschönen Plätzen, um mit der Seele zu baumeln und neue Kraft und Energie zu tanken. Das Wasser des Kärntner Sees wärmt sich im Sommer auf bis zu 28 Grad auf – ideale Bedingungen für einen Badeurlaub.

Charmanter Hotspot

An einem der schönsten Plätze des Sees, am Cap Sekirn bei Reifnitz, findet sich das Hotel Aenea. Das charmante, reduzierte Design der Wohn- und Schlafräume, die Fensterfronten und die Terrassen lenken den Fokus immer auf den Hauptdarsteller eines perfekten Urlaubs: den Wörthersee. Ein verglaster Panoramalift führt direkt zum Badestrand, wo man auf der großzügigen Liegewiese herrlich ausspannen kann oder einen Sprung ins kühle Nass wagen – je nachdem.

© Aenea ×

Perfekt für Sportbegeisterte

Die Lobby und die Hotellounge befinden sich im Erdgeschoß. Die siebzehn modernen Suiten verteilen sich über mehrere Stockwerke. Für Sportbegeisterte gibt es einen hauseigenen Tennisplatz sowie einen Fitnessraum. Und wenn Sie einmal nicht im See schwimmen wollen, sorgen eine Poolanlage und die Seesauna im Strandhaus für Abwechslung.

Neuer Kulinarik-Hotspot

Mit dem neu eröffneten Bistro SEENSUCHT im Hotel Aenea wurde die Kulinarikszene am Wörthersee einmal mehr bereichert. Mit völlig eigenständigem Konzept punktet die von Star-Koch Hubert Wallner kreierte Küche in schönster Pole-Position am Wasser. Touristikprofi Klaus Michael Dolleschall, der bereits vor mehr als zehn Jahren als Restaurantleiter und F&B-Manager im Aenea tätig gewesen war, ist nunmehr nach Sekirn zurückgekehrt, um das Restaurant neu zu positionieren.

© Aenea ×

Das Bistro verfügt über 30 Parkplätze, auch die Anreise mit dem hauseigenen Boots-Shuttle ist möglich. Passend zum luftigen Ambiente und dem lässig bunten Interieur steht das SEENSUCHT für eine moderne, regionale und zugleich preiswerte Bistro-Küche. Im Bistro SEENSUCHT spielen Kärntner Gerichte eine wesentliche Rolle. Alles ohne üppige Schwere, dafür mit einer gehörigen Portion Raffinesse.

Zusätzlich zum À-la-carte-Angebot gibt’s mittags ein leichtes Menü, sonntags wird zum Cross-Over-Brunch geladen. Das Bistro SEENSUCHT und das Suiten-Hotel Aenea verbindet eine enge Zusammenarbeit, das exquisite Frühstück für die Hotelgäste ist auch für auswärtige Besucher buchbar.

Event-Reigen

Freilich regiert am Wörthersee aktuell noch der Sommer. Mit seinem schönsten Programm und vielen Highlight-Veranstaltungen im August. So steigt am 14. August die Silent Cinema Open Air Tour 2024 in Velden, Österreichs größte Sommerkino-Tour mit mehrsprachigem Eventkino unter Sternen. Bei Sonnenuntergang verwandelt sich der Kurpark in ein sommerliches Freiluft-Kino (www.silentcinema.at).

Von 23. bis 25. August heißt es beim Wörthersee Halbmarathon „Kärnten läuft!“ Drei Tage lang gibt’s dazu auch ein buntes Rundum-Programm für Groß und Klein. Gestartet wird am Freitagnachmittag mit der Sport-Expo in der Running City direkt am Ufer des Wörthersees.

Vielfalt feiern

Und last but not least lädt das Pink Lake LGBTQ*-Festival 2024 ein zum Feiern, Relaxen und neue Leute kennenlernen oder auch einfach nur romantischen Zweisamkeit. Von 29. August bis 1. September steigt das Festival in Pörtschach. Die Blumeninsel im Promenadenbad Pörtschach wird von Mittwoch bis Sonntag zur „Pink Island“ mit chilliger DJ-Musik, coolen Cocktails und einem kleinen, feinen Gastro-Angebot. Highlight des Festival ist die „Pink Lake Boat Cruise Party“ auf mehreren Wörthersee-Schiffen mit der größten Tanzfläche auf dem See.

Die stylischsten Hotspots

Hotel Schloss Seefels

© Daniel Waschnig ×

Zu den besten Adressen zählt das Hotels Schloss Seefels in Pörtschach. Das luxuriöse Boutiquehotel befindet sich direkt am Ufer des Wörthersees. Das Angebot reicht vom stilvollen Seefels-Strand über den prachtvollen Schlossgarten bis zum exklusiven Spa. Gleichzeitig fühlt man sich wie in einem Museum: In den Räumlichkeiten sind über 200 Bilder der Familiensammlung Haselsteiner zu sehen. Die Zimmer und Suiten sind mit edelsten Stoffen, Designermöbeln und exquisiten Lustern eingerichtet – ein Erlebnis!

Falkensteiner Schlosshotel Velden

© Daniel Waschnig ×

Einzigartig ist auch das Falkensteiner Schlosshotel Velden, das man aus der Kultserie „Ein Schloss am Wörthersee“ kennt. Verstaubten Kitsch findet man hier längst nicht mehr. In den historischen Mauern ist die Moderne des 21. Jahrhunderts eingezogen, gleichzeitig wurde das besondere Ambiente erhalten. Ein Genuss fürs Auge und den Geist!

Bistro Südsee

© Daniel Waschnig ×

Auch kulinarisch kommt man um den See auf seine Kosten. Ein heißer Tipp ist das Bistro Südsee, in dem „Koch des Jahres“ Hubert Wallner leichte Sommerküche mit vorrangig heimischen Bio-Produkten auf den Tisch bringt.