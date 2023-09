1:1 - Gregoritsch verhindert Blamage

Trotz Bachmann-Bock bleibt das Nationalteam im Länderspiel-Jahr 2023 weiter ungeschlagen.

Die 13.200 Fans in der Linzer Raiffeisen-Arena hatten noch gar nicht richtig Platz genommen, da zappelte der Ball schon im Netz. Doch zum Ärger von Teamchef Ralf Rangnick jubelten die Gäste aus Moldawien. Dritte Spielminute: ÖFB-Goalie Daniel Bachmann versucht einen Danso-Rückpass vor dem Strafraum mit dem Kopf zu klären und liegt plötzlich auf dem Boden. Moldawiens Damascan nutzte den kapitalen Bachmann-Bock eiskalt zum 1:0 für die Nummer 164 der FIFA-Weltrangliste aus.

11. Länderspiel-Tor für Gregoritsch

Auf der heimischen Betreuerbank war Rangnick in seinem 13. Länderspiel-Spiel (6 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen) nicht erfreut. Kein Wunder: Wie schon beim EM-Qualispiel gegen Estland (2:1) lief seine Mannschaft einem Rückstand in Linz hinterher. Allerdings erwies sich Moldawien im 5-4-1-System als hartnäckiger Gegner, der kaum Chancen zu ließ. Erst in der 11. Minute tauchte Karim Onisiwo vor dem Gäste-Tor auf, doch sein Schuss wurde von Moldawien-Goalie Railean entschärft.

Nach einer halben Stunden wurde es laut. Allerdings weil Rekordspieler Marko Arnautovic (109 Länderspiel) und Kapitän David Alaba zum Aufwärmen geschickt wurden. Einen vermeintlichen Torschrei gab es noch in der 43. Minute als Nicolas Seiwald eine Doppelchance statt ins Tor in den Linzer Nachthimmelt jagte. In der Pause stellte Rangnick um brachte mit Arnautovic, Alaba, Baumgartner und Xaver Schlager vier neue Spieler. Der Auftrag war klar: Vor dem wichtigen EM-Qualispiel gegen Schweden (Di., 12.September) sollte ein Sieg her.

In der 50. Minute wurde der Sturmlauf belohnt: Michael Gregoritsch (11. Länderspiel-Tor) traf nach Pass vom Kainz aus 11 Metern zum 1:1. Nach dem verdienten Ausgleich drückte das ÖFB-Team weiter. Marcel Sabitzer traf im Finish (72.) die Stange. Am Ende blieb es beim 1:1. Immerhin: Österreich ist im Länderspiel-Jahr 2023 weiter ungeschlagen. Die Bilanz: 3 Siege, 2 Unentschieden.

Österreich: Bachmann - Ljubicic (35. Posch), Danso (45. Schlager), Lienhart (45. Baumgartner), Schnegg - Laimer (45. Alaba), Seiwald, Grillitsch, Kainz (62. Sabitzer) - Gregoritsch, Onisiwo (45. Arnautovic)

Moldau: Railean - Revenco (77. Stina), Craciun, Baboglo (73. Jardan), Posmac, Marandici - Cojocaru, Motpan (61. Platica), Rata (73. Bogaciuc), Damascan (61. Cojocari)- Nicolaescu (62. Postolaci)

Linz, Raiffeisen Arena, 13.200, SR Jones/ENG.



Tore: 0:1 Damascan (3.), 1:1 Gregoritsch (50.)