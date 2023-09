Austria Salzburg gegen Red Bull live im Free-TV

Fußball-Fans aufgepasst! Das Brüder-Duell zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg gibt es ab 20.45 Uhr live auf ORF1.

Der Countdown zum heißesten Spiel des Jahres läuft! Ganz Fußball-Österreich blickt heute Abend ins Grödig-Stadion. Dort kommt es vor ausverkaufter Kulisse zum 1. Duell überhaupt zwischen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg. Mit oe24 sind per Liveticker dabei! ORF1 startet die Übertragung ab 20.25 Uhr. Davor läuft das Nations League-Duell des ÖFB-Damen-Nationalteams gegen Frankreich.

Alle zwölf Bundesligisten liegen im Cup noch im Rennen um den Achtelfinal-Einzug und bestreiten ihre Spiele durchwegs auswärts. Am Dienstag ab 19 Uhr gastiert der WAC bei der SV Ried, die Wattener beim DSV Leoben und Lustenau bei der Vienna. Alle Spiele gibt es ab 19 Uhr im oe24-Liveticker.

Sturm und Rapid sind am Mittwoch dran

Für Sturm Graz geht der Weg zur Titelverteidigung beim SV Leobendorf aus der Regionalliga Ost weiter. Rapid spielt in Ried gegen die Union Gurten, die schwer strauchelnde Austria gastiert beim USV St. Anna am Aigen in der Südoststeiermark. Ebenfalls Mittwoch spielen Blau-Weiß Linz in Draßburg im Burgenland, Austria Klagenfurt beim FC Marchfeld Donauauen, der LASK beim SC Imst und Altach beim FC Pinzgau Saalfelden. Die Auslosung des Achtelfinales findet am kommenden Sonntag statt.