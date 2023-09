Basketball-Liga mit NBA-Ball

In der Basketball Superliga (BSL) wird ab der kommenden Saison mit dem gleichen Ball gespielt wie in der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Das gab Basketball Austria im Rahmen der Saisonauftakt-Pressekonferenz am Dienstag in Wien bekannt. Mit dem Ausrüster Wilson sei eine Partnerschaft für vier Jahre abgeschlossen worden, hieß es. Zuletzt wurden in der höchsten österreichischen Spielklasse Bälle von der Marke Spalding verwendet.

Sonntag startet die neue Liga

Bei den Profis kam der Ausrüsterwechsel gut an. "Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit dem Ball, vom Gefühl und vom Grip", sagte Daniel Friedrich, Kapitän von Triple-Sieger Swans Gmunden. Center Jozo Rados von Vizemeister BC Vienna sah es ähnlich. "Der Ball fühlt sich gut an und schaut auch besser aus." Die neue Saison startet am Sonntag (16.00 Uhr/ORF Sport +) mit dem Supercup zwischen Gmunden und Vienna, das Duell zählt gleichzeitig auch zur ersten Runde der Superliga.